2 personnes abattues dans la région de Fredericton, la GRC met en garde contre un couple « armé et dangereux »

La GRC a émis une alerte d’urgence concernant deux personnes armées et dangereuses dans la région d’Oromocto et du Grand Fredericton.

Tôt vendredi matin, la police de Fredericton et la GRC ont demandé au public d’éviter le secteur du chemin Hanwell près du terrain de golf Kingswood après que deux personnes ont été abattues. Les agents se trouvaient à Hanwell et Pine Grove Mini Home Community et ont évacué les maisons voisines.

Les victimes des tirs étaient dans un état stable, a indiqué la police.

Dans une entrevue, le chef de la police de Fredericton, Martin Gaudet, a déclaré qu’il ne s’agissait plus d’une situation de tireur actif et que la fusillade était «très précise».

La porte-parole de la police, Sonya Gilks, a déclaré que les victimes et les suspects se connaissaient et que la police ne pense pas que la fusillade était aléatoire.

Gaudet a déclaré qu’une personne avait été arrêtée et qu’une autre avait été barricadée.

Quelques heures plus tard, la GRC a émis l’alerte d’urgence dans la grande région de Fredericton au sujet de deux personnes armées vues pour la dernière fois à Oromocto, affirmant qu’elles étaient «liées» à l’affaire Hanwell.

Les sujets de l’alerte conduisaient une Honda Civic 2012 bleue.

La police demande aux gens d’appeler le 911 immédiatement si la personne est vue et de ne pas s’approcher. La Honda a un numéro de plaque d’immatriculation du Nouveau-Brunswick JIH 633, a indiqué l’alerte de la GRC.

L’alerte de la GRC était liée à l’incident de ce matin et le dossier est maintenant géré par la GRC. —@CityFredPolice

La GRC a déclaré qu’elle s’était maintenant emparée de l’affaire.

Ils ont dit que les gens devraient éviter d’appeler le 911 pour demander plus d’informations. La police veut garder les lignes ouvertes pour les urgences et pour les personnes qui pensent avoir vu le sujet de l’alerte.

L’école Saint Anne, qui relève du district scolaire francophone Sud de Fredericton, est sous surveillance en raison de l’alerte. Cela signifie que personne ne peut entrer ou sortir du bâtiment, mais les activités scolaires régulières se déroulent toujours à l’intérieur.

Les gens peuvent rentrer chez eux

À Hanwell, les deux victimes ont été transportées à l’hôpital et sont dans un état stable, a déclaré Gaudet.

Gaudet a refusé de dire leur âge ou leur sexe.

La police a également déclaré que les habitants de la région pouvaient rentrer chez eux. Il n’est pas clair si le fait de dire aux gens qu’ils peuvent rentrer chez eux signifie que la personne barricadée n’est plus barricadée.

“La police reste à Hanwell pour maintenir la continuité de la scène du crime”, a déclaré la police de Fredericton.

Gaudet a déclaré que la force publiera plus d’informations plus tard vendredi.

À 7 heures du matin, la GRC du Nouveau-Brunswick a tweeté que des agents répondaient à «une opération policière» sur Leafwood Crescent, qui se trouve dans le même secteur, aux côtés de la police de Fredericton.

À l’époque, la déclaration de la GRC indiquait que cela ne répondait pas aux critères d’une notification d’urgence Alert Ready. La GRC n’a pas précisé pourquoi.

“Un message Alert Ready sera émis en cas de besoin. Nous fournirons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles”, a déclaré la GRC.

Gaudet a déclaré que la GRC est impliquée dans l’intervention parce que des parties de la fusillade se sont produites dans leur juridiction, juste à la frontière de Fredericton vers Hanwell.