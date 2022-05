2 perdants et 1 vainqueur des élections primaires de Géorgie, d’Alabama et d’Arkansas

La date primaire de la Géorgie était un ancien président Donald Trump encerclé sur son calendrier au début de la saison primaire, comme un endroit pour se venger des républicains qui n’ont pas fait assez pour soutenir ses mensonges électoraux.

Cette primaire, ainsi que celles de l’Alabama, de l’Arkansas, du Minnesota et un second tour au Texas, ont eu lieu mardi. Voici deux perdants et un gagnant parmi eux. Une course clé – entre le représentant sortant Henry Cuellar et l’avocate Jessica Cisneros dans la primaire démocrate du 28e district du Texas, n’a pas encore été convoquée.

Perdant : Donald Trump

Oui, le bilan global de Trump reste sain – la grande majorité des candidats qu’il a soutenus ont de nouveau gagné mardi. Et non, il n’y avait pas beaucoup de doute persistant mardi soir que le candidat préféré de Trump à la primaire du gouverneur du GOP de Géorgie perdrait – mal. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles la victoire de 50 points du gouverneur républicain sortant Brian Kemp, que Trump a ciblé après avoir certifié les résultats des élections de 2020, était suffisamment un œil au beurre noir pour placer Trump dans la colonne des perdants de Vox pour la première fois cette année. .

Trump a recruté l’ancien sénateur David Perdue pour participer à la course, l’appelant à plusieurs reprises à l’automne 2021 pour le convaincre de se présenter contre Kemp. Trump défie souvent les règles de la politique, et c’est peut-être pourquoi il a pensé qu’il était sage de mettre son poids derrière Perdue, un ancien allié de Kemp fraîchement sorti d’une perte à l’échelle de l’État, pour essayer d’évincer un titulaire populaire. Trump a consacré beaucoup de temps et d’énergie à des rassemblements et à des déclarations publiques, mais les sondages n’ont jamais montré que Perdue gagnait du terrain ou constituait une menace réelle pour Kemp. À la fin de la campagne, Trump semblait avoir abandonné.

Le pari perdant de Trump sur Perdue était si évident qu’il a invité les républicains qui se rangent généralement de son côté à se rebeller publiquement. L’ancien vice-président Mike Pence, essayant apparemment pour la première fois ouvertement de se distancer de Trump alors qu’il se prépare pour une éventuelle course présidentielle, a approuvé Kemp – bien qu’il (et d’autres républicains nationaux) l’aient fait après que Kemp ait semblé susceptible de gagner.

Les pertes de Trump ne se sont pas arrêtées là. Le représentant Jody Hice, le challenger soutenu par Trump dans la primaire républicaine de l’État pour le secrétaire d’État, était sur la bonne voie pour remporter moins d’un tiers des voix dans sa tentative d’éliminer le titulaire Brad Raffensperger, que Trump a qualifié d’ennemi après Raffensperger. a refusé d’intervenir dans la certification des résultats 2020 de l’État. Le choix de l’ancien président pour le poste de procureur général, John Gordon, était sur le point de perdre près de 50 points dans sa tentative d’évincer le procureur général sortant, Chris Carr, qui a reconnu la victoire de Biden en 2020. En Alabama, la course à l’investiture républicaine au Sénat semblait se diriger vers un second tour entre deux candidats qui n’étaient clairement pas les favoris de Trump. Katie Britt, un choix de l’establishment et ancien assistant du sénateur sortant Richard Shelby, et le représentant d’extrême droite Mo Brooks, qui s’est fait retirer avec colère son approbation par Trump à cause d’un différend ce printemps, passeront au second tour.

Les coattails de Trump ont réussi à certains endroits : lors de la primaire du Sénat républicain de Géorgie, la star du football Herschel Walker, que Trump a également persuadé de se présenter, a remporté la victoire dans une course sans adversaire sérieux. Une image similaire s’est déroulée dans l’Arkansas, où Sarah Huckabee Sanders, l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche de Trump, a dégagé tôt le terrain républicain pour le poste de gouverneur. Mais leurs limites se précisent chaque semaine.

En général, nous avons vu l’approbation de Trump faire plus de différence dans les courses où il y a une liste bondée de candidats peu connus, comme ce fut le cas dans l’Ohio avec JD Vance. Mais dans une course à double sens où un candidat a déjà une large notoriété et est populaire, cela a fait peu de différence. —Christian Paz et Nicole Narea

Perdant : le grand mensonge

Dans un autre coup porté à Trump, nous avons eu la preuve mardi que le non-respect de son «gros mensonge» sur la fraude électorale en 2020 n’est pas vraiment un dealbreaker pour une bande d’électeurs du GOP.

Tout comme Kemp et Raffensperger en Géorgie, le sénateur de l’Arkansas, John Boozman, n’a pas remis en question les résultats des élections de 2020 et, par conséquent, a engagé des challengers principaux qui semblaient penser qu’il n’était pas assez conservateur. Contrairement à Kemp et Raffensperger, cependant, Boozman avait déjà obtenu l’approbation de Trump ainsi que celle d’autres dirigeants conservateurs de son parti. Boozman a gagné haut la main.

Bien que le grand mensonge ait été normalisé par de nombreux républicains, dont le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a remporté sa primaire mardi, les courses de la Géorgie et de l’Arkansas suggèrent qu’il y a une scission au sein du parti, et ce n’est pas le facteur décisif pour de nombreux électeurs du GOP. Notamment, cependant, il semble avoir poussé de nombreux républicains – même ceux qui n’y souscrivent pas – à soulever des questions sur la fraude électorale alors qu’il n’y a aucune preuve de ces allégations. —Li Zhou

Gagnant : l’un des défenseurs les plus crédibles du Congrès pour le contrôle des armes à feu

La victoire de la représentante sortante Lucy McBath mardi est survenue quelques heures seulement après que la fusillade de masse dans une école primaire du Texas ait remis le problème qu’elle est peut-être mieux connue pour son soutien – le contrôle des armes à feu – au premier plan de l’actualité nationale.

“Je suis venue prononcer un discours, mais je suis maintenant obligée d’en faire un autre car, il y a quelques heures à peine, nous avons de nouveau payé les armes de guerre dans nos rues avec le sang de petits enfants assis dans nos écoles”, a-t-elle déclaré après sa victoire. . “C’était un appel téléphonique que tous les parents redoutent.”

McBath peut s’identifier à ces parents : son fils a été tué par balle en 2012, et son plaidoyer pour les restrictions sur les armes à feu après sa mort a propulsé sa carrière politique.

McBath faisait partie des législateurs de ce cycle qui se sont retrouvés dans un rude concours démocrate contre démocrate provoqué par le redécoupage. Depuis que les républicains ont rendu un quartier de champ de bataille dans la banlieue d’Atlanta beaucoup plus rouge lorsqu’ils ont refait la carte de l’État, McBath et la représentante Carolyn Bordeaux se sont retrouvées l’une contre l’autre dans un quartier nouvellement dessiné. —LZ