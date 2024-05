2 patients affirment que les changements de mode de vie les ont aidés à « inverser » la maladie d’Alzheimer

L’essai a été mené par le Dr Dean Ornish.

L’impact d’une alimentation végétale et d’une activité physique régulière

Cici Zerbe et Simon Nicholls ont partagé leur expériences avec le Dr. Sanjay Gupta, correspondant médical de CNN.

Pour Zerbe, la méditation, le soutien, l’exercice et l’alimentation sont de la plus haute importance. Nicholls a également souligné que les restrictions alimentaires telles que l’élimination du sucre et des aliments ultra-transformés avaient entraîné des améliorations significatives de son état.

Nicholls a également souligné l’importance de passer à un régime alimentaire à base de plantes et à un entraînement en force. « J’adore me promener chaque matin au lever du soleil pendant une heure et demie avec un podcast. Je fais 10 000 pas ou plus chaque jour. Je suis très constant », a-t-il révélé.

Zerbe a déclaré qu’elle se sentait beaucoup mieux depuis qu’elle avait adopté un régime à base de plantes. Cependant, elle a également souligné qu’elle n’avait pas mangé son plat préféré, les côtelettes de veau, depuis cinq ans.