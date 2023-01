2 passagers d’IndiGo arrêtés pour avoir bu pendant un vol vers Patna

Deux passagers ivres sur un vol Delhi-Patna IndiGo ont été arrêtés dimanche soir par la police de l’aéroport de Patna avec l’aide de la Central Industrial Security Force (CISF) pour avoir consommé de l’alcool sur un vol intérieur, ce qui est interdit. Des sources ont déclaré qu’il n’y avait pas de chahut à bord, et ils se sont arrêtés et se sont excusés lorsqu’un membre d’équipage est intervenu.

Selon le protocole, la compagnie aérienne a informé le contrôleur de la circulation aérienne et ils ont été arrêtés à leur arrivée, ont indiqué des sources.

Les deux passagers étaient déjà ivres lorsqu’ils sont montés à bord du vol en provenance de Delhi et ont essayé de continuer à boire pendant le vol de 80 minutes.

Le CISF les a placés en garde à vue puis les a remis à la police de l’aéroport.

IndiGo, dans un tweet, a précisé qu’il n’y avait pas eu d’altercation à bord de l’avion.

“En ce qui concerne l’incident qui s’est produit à bord du 6E 6383 de Delhi à Patna, l’affaire fait l’objet d’une enquête auprès des autorités. Nous tenons à préciser qu’il n’y a pas eu d’altercation à bord de l’avion, car ce qui est rapporté dans certaines sections des réseaux sociaux médias”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’incident qui s’est produit à bord du 6E 6383 de Delhi à Patna, l’affaire fait l’objet d’une enquête auprès des autorités. Nous tenons à préciser qu’il n’y a pas eu d’altercation à bord de l’avion, comme ce qui est rapporté dans certaines sections des médias sociaux. – IndiGo (@IndiGo6E) 9 janvier 2023

Des sources au sein de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), régulateur de l’aviation civile, ont déclaré qu’un passager avait informé l’équipage que certaines personnes buvaient de la bière à l’intérieur du vol. Ils étaient un groupe de six personnes. Le pilote a été informé lorsque l’équipage est intervenu et a vu des bidons vides dans les vide-poches des sièges. Deux passagers ont avoué et ont été remis à la sécurité avec les documents pertinents, ont-ils ajouté.

Cela survient quelques jours après l’arrestation de Shankar Mishra, l’homme de Mumbai qui a uriné sur une femme sur un vol Air India New York-Delhi alors qu’il était ivre le mois dernier, a créé un énorme tollé au cours du retard de six semaines dans l’action contre lui. Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur choc et leur dégoût face à la gestion de l’incident par la compagnie aérienne. Le président de Tata Sons, N Chandrasekaran, a admis plus tard que la réponse d’Air India aurait dû être plus rapide. “Nous n’avons pas réussi à régler cette situation comme elle aurait dû l’être”, a déclaré dimanche M. Chandrasekaran dans un communiqué.

Le PDG d’Air India, Campbell Wilson, s’est également excusé et a déclaré que quatre membres d’équipage de cabine et un pilote avaient été retirés de la liste, et que la compagnie aérienne revoyait sa “politique sur le service d’alcool en vol”.