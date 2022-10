2 Palestiniens tués par Israël ; l’armée allègue une embuscade

Le ministère palestinien de la Santé a identifié les personnes tuées comme étant deux hommes du camp de réfugiés d’Askar près de Naplouse, âgés de 47 et 35 ans. Ishtayyeh a déclaré qu’ils travaillaient pour la Défense civile, un département du gouvernement autonome palestinien qui comprend des pompiers et d’autres agents des services d’urgence.

Les jeunes Palestiniens sont particulièrement désabusés. De petits groupes d’hommes armés se sont formés dans certaines zones, d’abord dans le camp de réfugiés de Jénine, un bastion des militants, et maintenant à Naplouse. Ces groupes défient l’Autorité palestinienne et mènent des attaques contre des cibles israéliennes.

Plus de 125 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année. Les combats ont augmenté depuis qu’une série d’attaques palestiniennes a tué 19 personnes en Israël au printemps. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.