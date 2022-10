2 Palestiniens tués par Israël ; l’armée allègue une embuscade

JÉRUSALEM (AP) – Deux Palestiniens ont été tués et un troisième a été blessé par des tirs de l’armée israélienne en Cisjordanie occupée tôt vendredi, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens, alors que des allégations contradictoires sur l’incident émergeaient.

La fusillade près de la ville de Naplouse, la deuxième plus grande de Cisjordanie, a été le dernier signe d’escalade ces derniers mois.

L’armée israélienne a déclaré que les soldats d’un poste militaire au sud de Naplouse avaient ouvert le feu après avoir été abattus depuis une voiture qui passait. Il a déclaré que les troupes avaient identifié deux véhicules suspects et avaient riposté par des tirs réels, signalant des “coups”. L’armée n’a pas précisé s’il s’agissait de personnes tuées ou blessées dans les voitures.

Un groupe armé, les Brigades des martyrs d’Al Aqsa, a décrit l’incident comme une attaque et a déclaré que ses combattants étaient impliqués, mais n’a pas donné de détails. Le groupe est une émanation du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas. Le Premier ministre palestinien, Mohammed Ishtayyeh, a affirmé que les deux hommes avaient été tués de sang-froid, mais n’a fourni aucune preuve.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié les personnes tuées comme étant deux hommes du camp de réfugiés d’Askar près de Naplouse, âgés de 47 et 35 ans. Ishtayyeh a déclaré qu’ils travaillaient pour la Défense civile, un département du gouvernement autonome palestinien qui comprend des pompiers et d’autres agents des services d’urgence.

La fusillade a eu lieu trois jours après que les forces israéliennes ont attaqué un bastion d’un petit groupe armé à Naplouse, faisant exploser un laboratoire de bombes et s’engageant dans une fusillade. Cinq Palestiniens ont été tués à l’époque, dont un chef de la milice, qui se fait appeler Lions’ Den.

Les raids d’arrestation israéliens en cours en Cisjordanie posent un sérieux défi à l’Autorité Palestinienne d’Abbas. Abbas compte sur la coopération sécuritaire avec Israël, en particulier contre ses rivaux militants islamiques, pour rester au pouvoir. Dans le même temps, cette coopération est profondément impopulaire parmi les Palestiniens qui s’irritent contre l’occupation illimitée d’Israël, qui en est maintenant à sa 56e année.

Les jeunes Palestiniens sont particulièrement désabusés. De petits groupes d’hommes armés se sont formés dans certaines zones, d’abord dans le camp de réfugiés de Jénine, un bastion des militants, et maintenant à Naplouse. Ces groupes défient l’Autorité palestinienne et mènent des attaques contre des cibles israéliennes.

Plus de 125 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année. Les combats ont augmenté depuis qu’une série d’attaques palestiniennes a tué 19 personnes en Israël au printemps. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967 et y a construit plus de 130 colonies, dont beaucoup ressemblent à de petites villes, avec des immeubles d’habitation, des centres commerciaux et des zones industrielles. Les Palestiniens veulent que la Cisjordanie forme la partie principale de leur futur État. La plupart des pays considèrent les colonies comme une violation du droit international.

The Associated Press