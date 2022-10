2 ouvriers indiens tués dans une attaque à la grenade au Cachemire

SRINAGAR, Inde (AP) – Deux ouvriers indiens ont été tués dans une attaque à la grenade au Cachemire contesté, a annoncé mardi la police, accusant l’attaque de militants combattant le régime indien.

La police a déclaré que l’homme arrêté lors de l’attaque était un “terroriste hybride”, un terme que les autorités utilisent pour désigner les suspects qui, selon elles, sont des militants infiltrés qui reprennent une vie normale et n’ont pas de casier judiciaire connu.

La police a déclaré que la grenade avait été lancée sur les deux dans leur logement loué dans le sud du district de Shopian lundi soir. Les hommes blessés ont été transportés à l’hôpital où ils sont décédés, a écrit la police sur Twitter.

Les deux victimes étaient originaires de l’État indien du nord de l’Uttar Pradesh et se trouvaient au Cachemire en tant que journaliers, qui travaillent généralement dans les vergers de pommiers ou dans la construction.

L’incident survient deux jours après que des assaillants ont abattu un Hindou du Cachemire à Shopian dans la violence que la police a également imputée aux militants.

Le Cachemire est divisé entre l’Inde et le Pakistan et revendiqué par les deux dans son intégralité.

Les rebelles de la partie du Cachemire sous contrôle indien combattent le régime de New Delhi depuis 1989. La plupart des Cachemiris musulmans soutiennent l’objectif des rebelles d’unir le territoire, soit sous la domination pakistanaise, soit en tant que pays indépendant.

L’Inde insiste sur le fait que le militantisme du Cachemire est un terrorisme parrainé par le Pakistan. Le Pakistan nie l’accusation et la plupart des Cachemiris la considèrent comme une lutte légitime pour la liberté. Des dizaines de milliers de civils, de rebelles et de forces gouvernementales ont été tués dans le conflit.

Le Cachemire a été témoin d’une série d’assassinats ciblés depuis octobre 2021. Plusieurs hindous, dont des travailleurs immigrés des États indiens, ont été tués. La police affirme que les meurtres – y compris ceux de conseillers de village musulmans, de policiers et de civils – ont été perpétrés par des rebelles anti-indiens.

La vague de meurtres survient alors que les troupes indiennes ont intensifié leurs opérations de contre-insurrection dans la région dans un contexte de répression de la dissidence et de la liberté des médias après que New Delhi en 2019 a dépouillé la semi-autonomie de la région et supprimé les protections héritées sur les terres et les emplois. Les critiques ont comparé les actions à une politique militariste.

The Associated Press