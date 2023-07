2 ours frappent un trampoline près de Vancouver – mais se font rebondir par le propriétaire

Une animatrice de CBC News a été surprise de trouver deux trampolines improbables dans son jardin mercredi soir.

Sarah Galashan vit dans la région depuis des années et n’est pas étrangère aux rencontres sur sa propriété, mais elle dit que les trouver sur la structure de jeu de ses enfants était une première.

« Nous vivons juste sur une ceinture de verdure … donc ce n’est pas inattendu », a-t-elle déclaré lors d’une interview.

« Mais nous n’avons jamais … ce trampoline reste ouvert tout le temps et nous n’avons jamais vu d’ours grimper dedans. »

REGARDER | Une paire d’ours s’empare d’un trampoline de jardin : Les ours envahissent le trampoline des enfants pour un match de lutte La journaliste de CBC, Sarah Galashan, a eu un spectacle rare lorsqu’elle a sorti ses poubelles l’autre jour : deux jeunes ours luttant sur le trampoline familial à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

Galashan, un animateur du News Network de CBC, vit à Coquitlam, une ville essentiellement suburbaine du côté nord-est de la région métropolitaine de Vancouver.

Dans la vidéo, elle filme les deux ours marchant – et parfois s’effondrant – sur le trampoline. À un moment donné, on commence à mâcher le filet et il y a aussi un bref moment où ils se battent.

Après environ 20 secondes de tournage, on peut l’entendre dire fermement aux ours « sortez! » alors qu’ils serpentent sur la surface rebondissante.

« C’est vrai, oui ! Bien, bien, voilà », a-t-elle crié alors que l’un des ours sortait du trampoline à travers le filet de sécurité qui l’entourait.

« Je ne suis pas un chuchoteur d’ours, je suis un hurleur d’ours », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Galashan partage son cri dans la salle de presse de CBC Vancouver : #TheMoment deux ours se font prendre sur un trampoline de jardin Sarah Galashan, de CBC, a surpris deux ours en train de jouer sur le trampoline de son jardin. Utilisant sa meilleure « voix de maman », elle a dit aux ours de se démener !

Le service d’agents de conservation de la Colombie-Britannique affirme que des rencontres avec des ours sont à prévoir lorsque les villes s’interfacent avec les ceintures de verdure, mais la clé est de prendre des mesures pour s’assurer qu’ils ne s’habituent pas aux humains.

Ces mesures consistent notamment à éviter d’utiliser des mangeoires à oiseaux, à s’assurer que les ordures ne sont pas accessibles et à cueillir des fruits et des baies qui pourraient les attirer dans le quartier.

Galashan dit que les rencontres avec des ours sont si fréquentes dans la région où elle habite qu’elle n’a plus peur des animaux lorsqu’ils ne font que passer et qu’elle a enseigné à ses enfants la sécurité des ours.

Galashan dit qu’elle fait attention à ne pas jeter les ordures qui pourraient attirer les ours juste avant qu’elles ne soient ramassées.

« Je sais qu’ils ne sont pas là pour moi, ils cherchent juste de la nourriture et nous faisons donc tout ce que nous pouvons pour atténuer cela. »