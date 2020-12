Les tempêtes, deux des plus puissantes en une saison record, ont démoli des dizaines de milliers de maisons, anéanti des infrastructures et avalé de vastes étendues de terres cultivées.

L’ampleur de la ruine commence seulement à être comprise, mais ses répercussions vont probablement s’étendre bien au-delà de la région pour les années à venir. Les ouragans ont affecté plus de cinq millions de personnes – au moins 1,5 million d’enfants – créant une nouvelle classe de réfugiés avec plus de raisons que jamais de migrer.

«La dévastation est incomparable», a déclaré l’amiral Craig S. Faller, chef du Commandement sud des États-Unis, qui a fourni une aide aux survivants de la tempête. « Quand vous pensez à Covid, plus le double coup de poing de ces deux ouragans massifs et majeurs consécutifs – il y a des estimations allant jusqu’à une décennie juste pour récupérer. »

La pluie et les vents incessants des ouragans Eta et Iota ont détruit des dizaines de ponts et endommagé plus de 1400 routes dans la région, submergeant un aéroport hondurien et créant des lagunes hors de villes entières dans les deux pays. Vu du ciel, les hauts plateaux du nord du Guatemala semblent avoir été griffés, avec des entailles géantes marquant les sites de glissements de terrain.