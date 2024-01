2 otages tués après avoir tourné une vidéo

Les otages israéliens Itay Svirsky et Yossi Sharabi, parmi plus de 240 personnes kidnappées le 7 octobre, ont été assassinés par le Hamas et leurs corps sont détenus par le groupe militant à Gaza, a indiqué le kibboutz Beeri.

Plus tôt cette semaine, le Hamas a publié des vidéos montrant Sharabi, 53 ans, Svirsky, 38 ans, et Noa Argamani, 26 ans, exhortant le Premier ministre Benjamin Netanyahu à mettre fin à la mission militaire à Gaza. Ils disent qu’ils n’ont pas assez de nourriture ni d’eau et qu’ils sont menacés par les frappes aériennes israéliennes. Les vidéos incluent une photo de ce qui semble être les corps de Svirsky et Sharabi, et Argamani disant qu’ils ont été tués et qu’elle a été blessée par des frappes aériennes.

La Maison Blanche a accusé le Hamas de « cruauté et barbarie » pour avoir diffusé ces vidéos.

“La perte et la souffrance des familles sont énormes et inimaginables”, a déclaré le kibboutz. “Nous appelons le Cabinet de guerre à tout faire pour ramener les membres de la famille Sharabi au domicile ainsi que les autres personnes enlevées.”

Plus de grèves :Les États-Unis mènent leur troisième attaque contre des sites de missiles Houthis au Yémen

Développements :

∎ Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré que les dirigeants du Hezbollah lui avaient dit qu’ils arrêteraient toutes les actions militaires si Israël arrêtait sa guerre contre Gaza.

∎ Le lieutenant-général Herzi Halevi, chef d’état-major de l’armée israélienne, a déclaré aux troupes qui s’entraînent en vue d’un éventuel combat au nord du Liban voisin que « la probabilité d’une guerre dans le nord est plus élevée qu’avant », Le Times of Israel a rapporté.

∎ La Fédération internationale de hockey sur glace est revenue sur sa décision d’interdire à Israël de participer à ses championnats. L’interdiction avait suscité des allégations d’antisémitisme de la part d’Israël. La fédération a publié un déclaration Mercredi, il a déclaré avoir changé de cap après avoir reçu des assurances de sécurité de la part des responsables bulgares avant un événement qui débutera lundi à Sofia.

Les Houthis ciblés :La Maison Blanche va stigmatiser le groupe terroriste mondial Houthis

Le bilan énorme de la campagne militaire israélienne à Gaza ne sera connu que bien après la fin de la guerre, mais le président du Fonds d’investissement palestinien est prêt à se risquer à une estimation monétaire : au moins 15 milliards de dollars.

C’est ce qu’il en coûterait simplement pour reconstruire une partie des logements perdus jusqu’à présent, a déclaré Mohammed Mustafa mercredi lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Ce chiffre, basé sur une dépense de 100 000 dollars chacun pour reconstruire 150 000 des 350 000 unités estimées endommagées ou détruites à Gaza, n’inclut pas la réparation ou le remplacement des infrastructures et des hôpitaux.

Les autres pertes ne peuvent pas être remplacées, quel que soit le montant disponible. Plus de 24 000 Palestiniens ont été tués dans le conflit, selon le ministère de la Santé de Gaza, et 85 % de la population d’avant-guerre du territoire, soit 2,3 millions d’habitants, a été déplacée par l’offensive israélienne en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre. à des niveaux élevés de maladie et à une grave pénurie de produits de première nécessité comme la nourriture, l’eau et un abri.

“Si la guerre à Gaza continue”, a déclaré Mustafa, “il est probable que davantage de personnes mourront de faim ou de famine que de guerre”.

Netanyahu dit que la guerre pourrait durer encore un an ou plus

Netanyahu, citant de récentes évaluations de la guerre du Hamas, a déclaré que le conflit pourrait se poursuivre jusqu’en 2025 et s’est une fois de plus engagé à poursuivre les combats jusqu’à ce que le Hamas soit détruit, ont rapporté mercredi les médias israéliens.

Netanyahu a révélé ces évaluations lors d’une réunion avec les dirigeants des colonies et des kibboutzim près de la frontière avec Gaza, Actualités N12 signalé. Ces révélations surviennent alors que les États-Unis et d’autres pays font pression sur Israël pour qu’il mette fin à ses opérations militaires à Gaza, qui, selon le ministère de la Santé de Gaza, ont tué plus de 24 000 Palestiniens.

Netanyahu s’est engagé à reconstruire les communautés israéliennes endommagées et a réitéré sa promesse que l’armée israélienne ne céderait pas tant qu’elle n’aurait pas écrasé le Hamas, le groupe militant qui a mené le raid sur les communautés frontalières israéliennes le 7 octobre. Plus de 1 200 personnes ont été tuées dans le raid et plus de 240 d’entre eux ont été ramenés en otages à Gaza, où se trouvent toujours plus de la moitié d’entre eux.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, s’exprimant lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, a averti que les combats pourraient s’intensifier si Israël ne mettait pas fin au « génocide » à Gaza et en Cisjordanie.

Les relations Pakistan-Iran sont tendues après la frappe aérienne iranienne

Le Pakistan a rappelé son ambassadeur d’Iran et a suspendu ses visites de haut niveau mercredi à la suite de ce qu’il a décrit mardi comme une violation « non provoquée » de son espace aérien par l’Iran. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mumtaz Zahra Baloch, a également déclaré que l’ambassadeur iranien au Pakistan, actuellement hors du pays, pourrait ne pas revenir de si tôt.

L’Iran a déclaré mardi avoir “anéanti grâce à des frappes de missiles de précision et de drones” les bastions du groupe militant sunnite Jaish al-Adls dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan. Le Pakistan a déclaré que deux jeunes enfants étaient morts dans l’assaut.

L’Iran a imputé aux militants une attaque le mois dernier près de sa frontière pakistanaise qui a tué 11 policiers iraniens. Baloch a réprimandé l’Iran pour ne pas avoir communiqué son plan malgré « plusieurs canaux de communication » entre les deux nations.

“Le Pakistan se réserve le droit de répondre à cet acte illégal”, a-t-elle déclaré. “La responsabilité des conséquences incombera pleinement à l’Iran”.

Un autre navire attaqué au moment même où les États-Unis désignent des terroristes Houthis

Une frappe de drone sur un navire dans le golfe d’Aden a provoqué un incendie à bord mercredi, le jour même où l’administration Biden a de nouveau déclaré les rebelles Houthis au Yémen comme terroristes mondiaux spécialement désignés.

L’armée britannique a signalé l’attaque sans préciser qui en était responsable, mais elle a eu lieu dans une zone où les Houthis ont lancé des attaques répétées contre des navires commerciaux au cours des deux derniers mois, invoquant leur soutien aux Palestiniens de Gaza.

Le capitaine du navire a déclaré que l’incendie avait été éteint et que « le navire et l’équipage étaient en sécurité et se dirigeaient vers le prochain port d’escale », a rapporté l’armée britannique.

Mardi, l’armée américaine a déclaré Les Navy SEAL ont saisi des pièces de missiles et d’autres armes de fabrication iranienne sur un navire à destination des Houthis lors d’un raid la semaine dernière. Le même jour, les États-Unis ont lancé leur troisième frappe contre les militants yéménites soutenus par l’Iran, détruisant quatre missiles balistiques antinavires prêts à être lancés sur des navires dans la mer Rouge, selon le commandement central américain.

Les États-Unis, ainsi que la Grande-Bretagne, ont frappé depuis jeudi des dizaines de sites de missiles et de radars utilisés par les Houthis. Deux commandos des Navy SEAL précédemment signalés comme perdus en mer étaient “directement impliqués” dans le raid de la semaine dernière. “Nous menons une recherche exhaustive de nos coéquipiers disparus”, a déclaré le général Michael Erik Kurilla, commandant de l’USCENTCOM.

Des médicaments pour les otages arrivent à Gaza

Des fournitures médicales pour les otages sont arrivées à Gaza mercredi, a annoncé le ministère des Affaires étrangères du Qatar, après qu’un problème de dernière minute concernant l’accord pour leur transport ait été résolu. Alors que l’avion transportant les fournitures arrivait en Égypte, le bureau de Netanyahu a déclaré que les autorités israéliennes inspecteraient la cargaison. Cela ne faisait pas partie de l’accord, bien qu’Israël ait inspecté tout ce qui se dirigeait vers Gaza.

L’accord exige que, pour chaque carton fourni aux otages, 1 000 cartons contenant de l’aide humanitaire soient envoyés aux Palestiniens, a déclaré le Hamas. Cette livraison intervient après que le Qatar et la France ont négocié le premier accord entre les combattants depuis le cessez-le-feu d’une semaine de novembre qui a abouti à la libération de plus de 100 otages et de quelques centaines de détenus palestiniens des prisons israéliennes.

“Le Premier ministre Netanyahu exprime sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à cette entreprise”, a indiqué son bureau dans un communiqué, ajoutant qu'”Israël insiste pour que tous les médicaments arrivent à destination”.

Contributeur : Tom Vanden Brook, USA TODAY ; The Associated Press