2 officiers qui ont arrêté un homme Heiltsuk, sa petite-fille pourrait ne pas assister à la cérémonie d’excuses, selon la nation

Deux policiers de Vancouver, qui ont menotté et détenu un homme autochtone et sa petite-fille alors qu’ils tentaient d’ouvrir un compte bancaire, pourraient ne plus assister à une cérémonie d’excuses, selon la nation Heiltsuk.

En 2019, Maxwell Johnson et sa petite-fille alors âgée de 12 ans ont été détenus par les agents dans un centre-ville achalandé à la Banque de Montréal.

Trois ans plus tard, après un règlement en matière de droits de la personne, la commission de police de Vancouver et ses agents sont sur le point de présenter des excuses en personne pour avoir fait preuve de discrimination à l’égard du couple en raison de leur identité, leur race et leur ascendance autochtones.

Les excuses doivent avoir lieu lors d’une cérémonie lundi soir à l’intérieur de la grande maison de la nation Heiltsuk à Bella Bella, en Colombie-Britannique, à 480 kilomètres au nord-ouest de Vancouver. La délégation de police doit arriver sur un vol affrété lundi matin.

Mais les deux officiers qui ont procédé à l’arrestation pourraient ne pas être présents à la cérémonie de lundi, selon les dirigeants heiltsuk qui ont reçu une liste des passagers de l’avion arrivant lundi dans le village reculé.

“Ce sera extrêmement blessant pour moi et ma famille si les agents du VPD n’assistent pas à notre cérémonie demain”, a déclaré Johnson.

“Nous avions hâte de boucler la boucle avec eux et de mettre cela derrière nous”, a-t-il déclaré.

La liste des passagers comprenait les noms de plusieurs hauts responsables du VPD, dont le chef Const. Adam Palmer et le chef adjoint Const. Howard Chow.

“Symptôme de … défaillance systémique”

L’histoire est devenue “un symbole de la lutte contre le racisme systémique”, selon la chef Heiltsuk Marilyn Slett.

Mais ce dernier développement amène les dirigeants Heiltsuk à se demander quand leur combat prendra fin.

Johnson, à droite, et sa petite-fille, au centre, sont photographiés lors d’une conférence de presse le 28 septembre. Le couple s’attendait à ce que les officiers qui les ont arrêtés en 2019 assistent à la cérémonie d’excuses de lundi. (Ben Nelms/CBC)

Une déclaration publiée dimanche par la nation indique qu’elle considère l’absence potentielle des gendarmes “comme un symptôme de l’échec systémique plus large à reconnaître et à assumer la responsabilité du racisme systémique dans les services de police”.

La nation a également suggéré que la fête des excuses ne puisse pas avoir lieu.

“Parce que les protocoles Heiltsuk ne permettent pas aux gens de se tenir à la place des autres, une cérémonie d’excuses traditionnelle ne peut avoir lieu que si tous ceux qui ont causé le mal sont eux-mêmes présents”, lit-on dans le communiqué.

“L’absence des gendarmes Wong et Tong serait un autre chapitre douloureux du long voyage de M. Johnson pour lutter contre la discrimination dont lui et sa petite-fille ont été victimes en décembre 2019.”

Le VPD a initialement déclaré que l’incident n’était pas raciste

En 2019, une directrice de succursale de BMO a appelé le 911 parce qu’elle pensait que Johnson et sa petite-fille présentaient de fausses cartes d’identité, selon les transcriptions téléphoniques.

Les agents Mitchel Tong et Canon Wong sont arrivés sur les lieux et ont menotté Johnson et sa petite-fille devant la banque dans une rue animée du centre-ville. Tous deux ont été relâchés dans l’heure.

Un mois après que CBC a dévoilé l’histoire, le chef de la police de Vancouver, Adam Palmer, a déclaré que les policiers avaient agi en conséquence et n’étaient pas racistes.

Ce printemps, les deux officiers qui les ont arrêtés ont été suspendus et ont reçu l’ordre de s’excuser pour leur faute “grave et blâmable”.

REGARDER | La petite-fille de Maxwell Johnson parle après le règlement :

Des agents du VPD menottent un homme Heiltsuk et sa petite-fille de 12 ans devant une banque Maxwell Johnson et sa petite-fille de 12 ans sont menottés par des policiers de Vancouver dans une rue animée à l’extérieur d’une succursale BMO à Vancouver après que le couple a tenté d’ouvrir son premier compte bancaire à l’aide de cartes de statut d’Indien approuvées par le gouvernement.

Brian Neal, un juge de la Cour provinciale à la retraite nommé à l’affaire par le Bureau du commissaire aux plaintes contre la police, a conclu que les policiers avaient chacun commis deux chefs d’abus de pouvoir en “arrêtant imprudemment les plaignants et en utilisant une force inutile en mettant des menottes”.

Le VPD n’a pas répondu aux demandes faites jeudi et dimanche après-midi pour obtenir des informations sur les membres du conseil de police et les agents qui devaient se rendre à Bella Bella.