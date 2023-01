2 officiers du Nebraska blessés, un suspect tué dans une fusillade

OMAHA, Neb. (AP) – Deux policiers du Nebraska ont été blessés et un suspect a été tué dans une fusillade lors d’une tentative de cambriolage, a annoncé la police.

Le chef de la police d’Omaha, Todd R. Schmaderer, a déclaré que les deux officiers avaient répondu à un rapport de cambriolage dans une entreprise de stockage vers 22h30 lundi, a rapporté le Omaha World-Herald.

Les employés ont laissé les agents entrer dans le bâtiment Dino’s Storage dans le centre d’Omaha et ils ont chassé le suspect d’une unité de stockage à ciel ouvert. Après l’avoir rattrapé, les policiers ont eu une altercation physique et ont échangé des coups de feu avec le suspect, qui a été abattu à plusieurs reprises et a été tué.

La police a identifié le suspect mardi comme étant Steven Docken, un homme local de 38 ans. Les enquêteurs ont récupéré une arme de poing près de son corps.

Un membre de la famille de Docken a déclaré au journal mardi matin que la famille ne ferait aucun commentaire sur l’incident.

Les officiers impliqués dans la fusillade étaient Nicholas Lanning et Joshua Moore. Ils ont tous deux été mis en congé administratif le temps que la fusillade soit examinée.

Les officiers ont été transportés au centre médical du Nebraska à Omaha par ambulance et voiture de police. Moore a reçu une balle près de son genou et pourrait nécessiter une intervention chirurgicale. Lanning, qui est un vétéran de sept ans, a reçu une balle dans la partie supérieure de la jambe et a été libéré de l’hôpital. Un porte-parole du département a déclaré que Moore, qui fait partie des forces de police depuis un an, était dans un état stable mardi.

Schmaderer a déclaré avoir parlé aux officiers, qui étaient éveillés et alertes après la fusillade, et à leurs épouses.

La patrouille d’État du Nebraska et le bureau du shérif du comté de Douglas devaient être impliqués dans l’enquête. Les deux agents portaient des caméras corporelles et une vidéo de sécurité de l’entreprise de stockage a été mise à disposition pour examen.

Un porte-parole de la police a déclaré mardi que les images de la caméra corporelle ne pouvaient pas être immédiatement diffusées car elles feront partie d’une enquête du grand jury sur l’incident requise par la loi de l’État.

Une femme qui a répondu au téléphone à l’entreprise de stockage mardi a renvoyé toutes les questions au service de police.

Docken avait été en prison d’État deux fois. Il a passé environ deux ans en prison pour trafic de drogue avant d’être libéré en décembre 2021. Il a également purgé une peine entre décembre 2013 et juin 2017 après avoir été reconnu coupable de vol et d’armes à feu.

The Associated Press