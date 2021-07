2 officiers du Colorado arrêtés après que des images de la caméra corporelle montrent un suspect d’intrusion non armé CHOKED & PISTOL WHIPPED – RT USA News

Deux policiers du Colorado ont été arrêtés et inculpés après avoir battu un suspect ensanglanté lors d’un appel d’intrusion, l’un a vu un pistolet le fouetter plus d’une douzaine de fois, le chef de la police locale qualifiant leurs actes de « criminels ».

Les officiers, John Haubert et Francine Martinez du département de police d’Aurora, ont été arrêtés mardi pour une litanie d’infractions lors d’une rencontre le 23 juillet avec des intrus présumés, a annoncé le gouvernement de la ville. Le chef de la police d’Aurora, Vanessa Wilson, a diffusé des images de la caméra corporelle de l’incident lors d’une conférence de presse mardi, avertissant que la vidéo est « très dérangeant » et serait « choque la conscience ».

« Ce que vous allez voir va vous mettre en colère et peut même vous faire pleurer. Je sais qu’en le regardant, je me suis senti monter de larmes et de colère », dit-elle en ajoutant « Nous sommes dégoûtés. Nous sommes en colère. Ce n’est pas un travail policier. Nous n’entraînons pas cela, ce n’est pas acceptable.

Ce n’était pas le département de police d’Aurora. C’était criminel.





Aussi sur rt.com

La police de l’Alabama enquête sur une vidéo montrant un officier piétinant violemment la jambe d’un homme «schizophrène» (VIDEO)







Officier Haubert – qui a frappé le suspect Kyle Vinson à la tête et au visage avec son pistolet de service « environ 13 fois, » selon Wilson – fait face à des accusations de crime menaçant, d’agression au deuxième degré, de tentative d’agression au premier degré, d’inconduite officielle et d’oppression officielle. Martinez, quant à elle, a été accusée de ne pas avoir mis fin à l’usage excessif de la force ou de ne pas l’avoir signalé à ses supérieurs. Les deux se sont depuis libérés de leur garde à vue et sont maintenant en congé, a déclaré le chef de la police, bien que Martinez continuera de percevoir un chèque de paie entre-temps.

Vinson, 29 ans, a été hospitalisé pour des contusions et a dû subir des points de suture après la bagarre. Il est entendu à plusieurs reprises suppliant les officiers de ne pas le tuer dans les images, qui, selon Wilson, ont capturé un « acte très méprisable » par les agents répondants.

Le chef de la police a déclaré que le département avait reçu un appel d’intrusion vers 13 heures le 23 juillet. Lorsque Haubert et Martinez sont arrivés sur les lieux, ils ont vu trois hommes assis par terre près de leurs vélos. Bien que Wilson ait noté qu’ils étaient initialement « coopérative, » les agents ont couru leurs noms et ont découvert que les trois hommes avaient des mandats d’arrêt en suspens. Lorsqu’ils ont tenté d’arrêter un suspect, lui et un autre homme se sont enfuis tandis que Vinson restait assis, les policiers l’immobilisant rapidement au sol et lui ordonnant de se retourner sur le ventre. La bagarre qui a suivi a été capturée dans les images de la caméra corporelle, dans lesquelles Vinson est frappé à plusieurs reprises par Haubert, qui l’a également vu l’étouffer avec un bras pendant environ 40 secondes. L’officier est entendu menacer de tirer sur Vinson à plusieurs reprises.

Des documents judiciaires obtenus par l’Associated Press montrent que Vinson était recherché après avoir omis de soumettre des échantillons d’urine, cessé de suivre des conseils en matière de violence domestique ordonnés par le tribunal et ne s’était pas présenté à des réunions de probation liées à une infraction antérieure. Wilson a noté que l’homme n’était probablement pas au courant du mandat.

Insistant sur le public « Le droit de savoir » et le besoin de « transparence, » Wilson a déclaré que le ministère menait une « accéléré » enquête interne en coordination avec les procureurs locaux, en espérant « une sorte de fermeture » à l’affaire. En attendant, elle a exhorté à « paix » des résidents, leur demandant de laisser le processus disciplinaire suivre son cours.

« Aussi en colère que vous l’êtes, j’ai besoin de paix dans cette ville, s’il vous plaît. J’ai besoin de la paix des membres de la communauté », dit-elle en ajoutant « La première partie de la justice a été rendue avec les officiers arrêtés. »





Aussi sur rt.com

« Ne me tuez pas, mec »: New York AG publie une vidéo policière inquiétante de deux hommes noirs décédés en détention







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !