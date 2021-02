2 navires de guerre de la marine américaine au Moyen-Orient touchés par le coronavirus

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Deux navires de guerre de la marine américaine opérant au Moyen-Orient ont été touchés par le coronavirus, ont annoncé vendredi les autorités, un déjà au port de Bahreïn et un autre se dirigeant maintenant vers le port.

Une douzaine de soldats à bord de l’USS San Diego, un quai de transport amphibie, ont été testés positifs au COVID-19, a déclaré le Cmdr. Rebecca Rebarich, porte-parole de la 5e flotte basée à Bahreïn. Le navire est au port de Bahreïn.

«Tous les cas positifs ont été isolés à bord et le navire reste dans une bulle COVID restreinte», a déclaré Rebarich à l’Associated Press. «La visite du port et le soutien médical ont été coordonnés avec le gouvernement du pays hôte et le ministère de la Santé de Bahreïn.»

Le deuxième navire, le croiseur à missiles guidés USS Philippine Sea, a « plusieurs personnes sous enquête » pour d’éventuelles infections à coronavirus, a déclaré Rebarich. Le navire devrait arriver au port pour des tests supplémentaires à un endroit qu’elle a refusé de nommer, invoquant «la sécurité opérationnelle».

Le San Diego a une capacité de transport de près de 700 personnes, tandis que la mer des Philippines peut en transporter plus de 300.

La 5e flotte patrouille les voies navigables du Moyen-Orient. Ses navires ont souvent des rencontres tendues avec l’Iran dans le golfe Persique et le détroit d’Ormuz, l’embouchure étroite du golfe par laquelle passe 20% de tout le pétrole commercialisé dans le monde.