2 navires de croisière sauvent plus de migrants au large de la Floride

MIAMI (AP) – Des membres d’équipage à bord de deux navires de croisière ont secouru une vingtaine de migrants dans de petites embarcations, le dernier épisode de centaines d’atterrissages ou de tentatives d’atterrissage dans les Florida Keys au cours des derniers jours, ont annoncé les autorités.

Des membres d’équipage à bord de Celebrity Beyond ont secouru 19 migrants d’un bateau bondé lundi, et des membres d’équipage à bord de Carnival Celebration ont repéré cinq personnes en détresse sur un petit navire à environ 46 kilomètres au nord-ouest de Cuba.

Une fois que les migrants ont été secourus de leur bateau à la dérive, les membres de l’équipage de Carnival Celebration ont contacté les garde-côtes américains, qui les ont placés en garde à vue au large, a déclaré Matt Lupoli, porte-parole de Carnival Cruise Line.

“Le navire a repris son voyage avec son itinéraire prévu inchangé et Carnival Celebration est revenu à Miami mardi matin après une croisière d’une semaine dans les Caraïbes”, a déclaré Lupoli dans un e-mail.

Le capitaine Kate McCue, la skipper de Celebrity Beyond, a publié une vidéo du sauvetage de lundi sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, elle a déclaré qu’elle avait fait demi-tour après que son officier supérieur eut remarqué une lueur à l’horizon qui s’est avérée être les migrants.

Une fois les migrants à bord du navire, les membres de l’équipage leur ont fourni des couvertures, des vêtements de rechange, de la nourriture et une évaluation médicale, a-t-elle déclaré. La Garde côtière a été contactée.

“Merci à tout l’équipage qui a rendu ce sauvetage possible”, a écrit McCue.

Celebrity n’a pas répondu immédiatement à une demande par courrier électronique.

Les sauvetages ont été effectués au milieu d’une vague de débarquements de migrants dans les Florida Keys au cours des derniers jours que le bureau du shérif local a qualifié de «crise».

Au cours du week-end, 300 migrants sont arrivés dans le parc national peu peuplé de Dry Tortugas, à environ 113 kilomètres à l’ouest de Key West. Le parc a été fermé afin que les forces de l’ordre et le personnel médical puissent évaluer le groupe avant de les déplacer à Key West.

Séparément, 160 migrants sont arrivés par bateaux dans d’autres parties des Florida Keys au cours du week-end du Nouvel An, et lundi, environ 30 personnes dans deux nouveaux groupes de migrants ont été retrouvées dans les Middle Keys.

“Cela montre l’absence d’un plan de travail de la part du gouvernement fédéral pour faire face à un problème de migration de masse qui était prévisible”, a déclaré lundi le shérif du comté de Monroe, Rick Ramsay, dans un communiqué de presse.

Les équipages de la US Border Patrol et de la Garde côtière patrouillant dans le sud de la Floride et les Keys ont connu la plus grande escalade de migrations par bateau depuis près d’une décennie, avec des centaines d’interceptions ces derniers mois. La plupart des migrants viennent de Cuba et d’Haïti et échappent aux turbulences économiques, aux pénuries alimentaires et à la flambée de l’inflation.

The Associated Press