2 morts, plus de 20 blessés après une fusillade lors d’un concert à Miami, la police le qualifie d’« acte de violence armée ciblé » — RT USA News

Une fusillade de masse à Miami, en Floride, a fait deux morts et plus de 20 autres blessées, dont une dans un état critique. Trois suspects armés de fusils d’assaut et d’armes de poing ont tiré une pluie de balles sur une foule.

L'incident s'est produit dimanche matin dans le comté de Miami-Dade, à l'ouest de la ville constituée de Miami Gardens, a rapporté la police. Un certain nombre de personnes se tenaient à l'extérieur d'une salle de banquet louée pour un concert, lorsqu'un Nissan Pathfinder blanc s'est arrêté. Les trois assaillants sont alors sortis et ont commencé à tirer « sans discernement » chez les invités. « Nous pensons qu'il s'agit d'un acte ciblé de violence armée », Le directeur de la police du comté, Alfredo Ramirez, a déclaré, cité par le Miami Herald. « C'est un acte ignoble de violence armée, un acte lâche. » Deux personnes ont été tuées dans la fusillade tandis qu'entre 20 et 25 autres ont été blessées par balle, selon des informations. L'un des survivants est dans un état critique, ont indiqué les autorités. Les pompiers de Miami-Dade ont aidé à évacuer huit des victimes vers les hôpitaux locaux, tandis que 12 autres sont allés se faire soigner seuls. Il s'agissait de la deuxième fusillade majeure dans la région de Miami au cours du long week-end du Memorial Day. Plus tôt, vers minuit entre vendredi et samedi, une personne a été tuée et six autres blessées dans une fusillade en voiture, qui s'est produite près de la frontière entre les quartiers de Wynwood et d'Overtown. « Ce type de violence armée doit cesser », dit Ramirez. « Chaque week-end, c'est la même chose. C'est ciblé, ce n'est certainement pas aléatoire.