2 morts par balle dans un « attentat terroriste » à Bruxelles – POLITICO

Un coup de feu a tué deux personnes près du centre de Bruxelles lundi soir, dans ce que de hauts responsables belges ont qualifié d’« attaque terroriste ».

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré qu’il avait présenté ses condoléances à son homologue suédois « suite à l’attaque poignante de ce soir contre des citoyens suédois ».

La police a indiqué que des coups de feu avaient été tirés près de la place Sainctelette et du boulevard du Neuve de Ligne peu après 19 heures et que des patrouilles avaient été immédiatement dépêchées sur les lieux. Le tireur est toujours en fuite.

Deux personnes ont été confirmées mortes, a déclaré la porte-parole de la police bruxelloise Ilse Van de Keere, mais plus de détails n’étaient pas disponibles dans l’immédiat. « L’enquête est en cours », a-t-elle déclaré.

Bruxelles a relevé son niveau de menace terroriste à 4, le maximum sur l’échelle, selon le Centre national de crise belge. L’organisation a demandé aux gens de éviter les déplacements inutiles et faire preuve d’une « vigilance accrue ».

La Suède affronte la Belgique dans un match de football au stade national du nord de Bruxelles. Le jeu a actuellement suspendu. La Suède a été en première ligne face aux islamistes radicaux, en raison des incendies répétés de Coran – y compris une vague cet été qui a conduit Stockholm à accroître le niveau de menace pour la sécurité du pays.

De Croo a ajouté : « Mes plus sincères condoléances aux proches de ce lâche attentat à Bruxelles. Nous suivons la situation et demandons aux Bruxellois d’être vigilants.»

La ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib s’est dite « horrifiée » par « l’attaque terroriste », ajoutant : « Tous les moyens nécessaires doivent être mobilisés pour lutter contre le radicalisme », Lahbib écrit le X.

La France renforce les contrôles aux frontières

Les réactions ont afflué de la part des dirigeants européens. Le président français Emmanuel Macron a déclaré : « Notre Europe est ébranlée », tandis que la Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré : « L’Italie condamne fermement toutes les formes de violence, de fanatisme et de terrorisme et exprime ses plus sincères condoléances aux victimes et à leurs familles. »

Suite à l’attaque, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que la France renforcerait ses contrôles aux frontières avec la Belgique, selon l’AFP.

La ministre belge de l’Intérieur Annelies Verlinden, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et De Croo se trouvent actuellement au Centre national de crise, près du bureau du premier ministre dans la capitale belge.

« Suite à la fusillade à Bruxelles, les services de police se mobilisent pour garantir la sécurité dans et autour de notre capitale » en collaboration avec le ministère de Verlinden, a déclaré le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close.

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola dit: « La terreur et l’extrémisme ne peuvent pas s’infiltrer dans nos sociétés. Les gens doivent se sentir en sécurité. La haine ne gagnera pas.

L’histoire est en cours de mise à jour.