2 morts et des statues endommagées dans le couloir de Mahakal Lok après un orage

Deux personnes ont été tuées et trois autres blessées après qu’un violent orage a frappé le district d’Ujjain dans le Madhya Pradesh.

Dans le couloir du temple Mahakal Lok, qui a été dévoilé par le Premier ministre Narendra Modi en octobre 2022, six des sept statues de Saptrishi ont été déplacées et deux endommagées. Personne n’a été blessé en raison du déplacement des six statues de leurs piédestaux dans le couloir du temple.

Le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan s’est entretenu avec le collecteur d’Ujjain et le commissaire divisionnaire pour examiner la question.

Une cinquantaine d’arbres et de nombreux poteaux électriques ont été déracinés. Il y a 155 idoles à Mahakal Lok. Les statues endommagées seront réparées par l’entrepreneur.

Une personne est décédée dans la ville d’Ujjain après qu’un arbre lui soit tombé dessus. L’autre est mort à Nagada en raison de l’effondrement du mur d’une maison kutcha. Trois ont été blessés dans le même quartier.

« Deux des six statues déplacées ont été endommagées après avoir été déplacées des piédestaux. Étant donné que ces statues en étaient aux premières étapes de la période de responsabilité des défauts de cinq ans, l’entreprise qui les a fabriquées et installées les remplacera au plus tôt », a déclaré Ujjain. collectionneur Kumar Purushottam.

« Nous avons déplacé les statues déplacées et endommagées à l’aide d’une grue. L’audit des autres statues fabriquées à partir du même matériau FRP (plastique renforcé de fibres) sera effectué au plus tôt et la responsabilité sera bientôt fixée sur le déplacement de les six statues », a-t-il dit.

Le Congrès de l’opposition a allégué des irrégularités majeures dans les travaux de construction du couloir du temple et a exigé des mesures strictes contre les responsables de travaux de mauvaise qualité.

Le BJP a riposté, affirmant que le Congrès faisait de la politique et semait la confusion sans donner aucun fait.

Le couloir, considéré comme l’un des plus longs du pays, traverse l’ancien lac Rudrasagar, qui a été relancé dans le cadre du projet de réaménagement autour du temple de Mahakaleshwar, l’un des 12 ‘jyotirlingas’ du pays.

Parlant des conditions météorologiques locales, l’officier de service du centre de Bhopal du département météorologique indien, JP Vishwakarma, a déclaré à PTI que les prévisions pour dimanche indiquaient que des vents en rafales souffleraient à une vitesse de 40 à 50 km/h dans des endroits isolés à Ujjain pendant la journée.

Parlant au téléphone, il a également déclaré: « Nous n’avons pas de station météorologique automatique à Ujjain pour mesurer la vitesse du vent à Ujjain. Nous allons l’exiger. »