2 morts et 4 blessés dans une fusillade dans un refuge pour sans-abri du Kentucky

HENDERSON, Ky. (AP) – Deux personnes ont été tuées et quatre blessées dans une fusillade dans un refuge pour sans-abri pour hommes dans l’ouest du Kentucky et un suspect a été arrêté, ont annoncé les autorités.

Les agents ont répondu jeudi soir à un rapport faisant état d’un tireur actif au Harbour House Christian Center, a déclaré le département de police de Henderson dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

La fusillade s’est produite vers 19 h 40 alors qu’environ 15 personnes se trouvaient à l’intérieur de l’établissement, a déclaré le commissaire de la ville de Henderson, Robert Pruitt, au Courier & Press à Evansville, Indiana.

La police a identifié le suspect comme étant Kenneth B. Gibbs de Henderson et a déclaré qu’il avait été retrouvé et placé en garde à vue peu avant 22 heures.

Le chef de la police de Henderson, Sean McKinney, a déclaré au journal que Gibbs avait été identifié comme le tireur par des témoins au refuge et qu’il était armé lorsqu’il a été retrouvé.

“Nos pensées et nos prières accompagnent Henderson ce matin après qu’un acte de violence insensé a coûté la vie à deux personnes et fait quatre blessés”, a tweeté le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, vendredi matin. « La Grande-Bretagne et moi prions pour que les blessés se rétablissent rapidement et nous remercions nos courageux premiers intervenants. Henderson, nous sommes à vos côtés.

Harbour House est décrit sur sa page Facebook comme un refuge pour sans-abris chrétien et un « port sûr pour les hommes dans le besoin ».

Pruitt a déclaré que Harbour House était un atout pour la communauté depuis son ouverture en 1989, mais “ce soir met une cicatrice là-dessus”.

Un résident de Harbour House, Brian McClain, a déclaré au journal qu’un service religieux venait de se terminer et qu’il se reposait dans un dortoir lorsqu’un homme qu’il croyait être le tireur a soudainement allumé les lumières.

“Il m’a regardé bizarrement et a éteint la lumière, et quand il est sorti du dortoir, ce n’est pas cinq secondes plus tard que j’ai entendu des coups de feu”, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il avait sauté du lit, déverrouillé une fenêtre et en était sorti.

“C’est fou”, a-t-il dit. “Je ne sais pas ce qui ne va pas avec les gens, mec.”

