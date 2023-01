2 morts et 2 disparus alors que la pluie frappe la plus grande ville de Nouvelle-Zélande

Les autorités ont déclaré l’état d’urgence pour la région d’Auckland et le nouveau Premier ministre du pays, Chris Hipkins, s’est rendu dans la ville à bord d’un avion militaire pour évaluer les dégâts. Hipkins a prêté serment mercredi après la démission de Jacinda Ardern.

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – La police a déclaré samedi que deux personnes étaient mortes et que deux autres étaient portées disparues alors que des pluies torrentielles avaient provoqué des perturbations généralisées dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande.

Hipkins a déclaré que la pluie avait rapidement frappé la ville. “Les habitants d’Auckland doivent se préparer au fait qu’il pourrait y avoir plus de pluie”, a-t-il déclaré.

Plus tôt, des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées à l’aéroport d’Auckland pendant la nuit après que l’aéroport a arrêté tous les vols et que des parties du terminal ont été inondées. L’aéroport a indiqué dans un communiqué qu’il prévoyait de reprendre les vols intérieurs samedi après-midi et les arrivées internationales dimanche.