2 morts et 2 blessés dans la fusillade dans le port de Waianae Boat

La police d’Honolulu recherche une personne considérée comme « armée et dangereuse » après qu’une fusillade tôt samedi à Waianae a fait deux morts et deux blessés.

La fusillade a eu lieu au port de Waianae Boat Harbour peu avant 1 heure du matin, selon la police d’Honolulu. La police enquête sur cette affaire de meurtre au premier degré en raison du nombre de victimes.

Le lieutenant Deena Thoemmes, responsable des homicides du HPD, a déclaré qu’une dispute aurait apparemment éclaté et que « des coups de feu ont été entendus et plusieurs véhicules ont été vus quitter le port ». Elle a déclaré que le tireur aurait quitté les lieux dans un « véhicule de couleur foncée » avant l’arrivée de la police.

La police a déclaré qu’un homme de 29 ans avait été retrouvé mort dans une voiture sur les lieux et qu’un autre homme de 19 ans était décédé peu après son arrivée à l’hôpital. Par ailleurs, une femme de 21 ans se trouve dans un état critique après avoir été blessée par balle, et un homme de 18 ans a été hospitalisé et se trouve dans un état stable, a-t-elle indiqué.

Les détectives interrogeaient des témoins et examinaient les images de surveillance. La police affirme qu’il n’est pas encore clair si l’agresseur a pu avoir des complices. Thoemmes a déclaré que « sur la base de l’enquête menée jusqu’à présent, cela ne semble pas être un acte aléatoire ».

Le port a été fermé pendant l’enquête de la police. Aucune description du tireur n’a été publiée dans l’immédiat.

« La description du suspect fait actuellement l’objet d’une enquête par les détectives sur place », a déclaré Thoemmes. « Ils rassemblent actuellement plus d’informations. »

La fusillade survient dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la sécurité et la criminalité du côté sous le vent d’Oahu, après plusieurs incidents très médiatisés de violence armée. Le président du Waianae Coast Neighborhood Board, Jonathan Hoomanawanui, a déclaré que « la communauté ne se sent pas en sécurité… cela devient incontrôlable ».

En avril, Cathy Rabellizsa-Manner, 59 ans, et Gary Rabellizsa Jr., 34 ans, sont morts et trois autres personnes ont été blessées par balle après un combat de coqs à Maili. Deux suspects, un homme de 23 ans et un garçon de 16 ans, se sont ensuite rendus à la police.

En mai, la police a arrêté un garçon de 16 ans dans le meurtre par balle de Miguel Agoo Jr., 17 ans, à Makaha, ainsi qu’une femme de 18 ans et une jeune fille de 16 ans pour avoir prétendument aidé le suspect. et entraver l’enquête.

Le 28 août, un homme de 20 ans a été arrêté pour avoir prétendument abattu Ryan Villaren, 42 ans, à Maili, le 18 août.

Pendant ce temps, personne n’a été arrêté lors de la fusillade du 17 juin contre Richianna DeGuzman, 17 ans. Le HPD dit que DeGuzman marchait avec un groupe de personnes près du parc communautaire Maili lorsqu’un autre groupe s’est arrêté dans un SUV et a ouvert le feu, lui tirant une balle dans la tête. DeGuzman a survécu et se rétablit dans un centre de réadaptation.

« Ce qui me préoccupe, c’est que cela se produit à un très jeune âge », a déclaré Hoo Manawanui, soulignant la jeunesse relative de nombreux tireurs présumés lors de ces incidents, qualifiant cela de « tendance » de la violence.

« Je pense que cela doit être contrôlé, cela doit être arrêté », a déclaré Hoo ma na wanui. « Nous devons découvrir qui livre ces armes, ou d’où ils les obtiennent, et cela demandera probablement un effort communautaire et prendra du temps. »

Andria Tupola, membre du conseil municipal, qui représente Leeward Oahu, a déclaré que la lutte contre la criminalité et la sécurité étaient une priorité majeure de son programme.

Elle a souligné un paquet législatif qu’elle a présenté cette semaine avec son collègue membre du Conseil, Tyler Dos Santos-Tam, pour réprimer les salles de jeux illégales à Oahu. Tupola a déclaré que même si elle ne connaissait pas les détails de la fusillade de samedi et ne suggérait pas qu’elle avait un lien avec le jeu, elle a déclaré qu' »il y avait beaucoup d’argent liquide, des armes y étaient échangées ».

Les inquiétudes concernant l’augmentation de la criminalité et de la violence ont conduit certains habitants de Leeward à appeler à accroître la présence policière dans cette ville, mais le HPD a du mal à recruter des agents pour pourvoir les postes vacants. Tupola a déclaré qu’elle avait fait pression sur le budget de la ville pour avoir « au moins deux détectives dans notre commissariat de police, mais la raison pour laquelle nous n’avons pas de commissariat de police de Waianae doté d’un effectif complet est que nous n’avons pas assez d’agents ».

Mais Tupola a déclaré que les membres de la communauté s’intéressent de plus en plus à la sécurité publique en raison des inquiétudes concernant la criminalité et de la formation de groupes de surveillance de quartier le long de la côte de Waianae.

« J’ai bien plus de surveillance de sécurité de quartier dans mon district que lorsque j’ai été élu pour la première fois », a déclaré Tupola. « Je peux dire que nos assemblées publiques sont de plus en plus fréquentes afin que les gens puissent faire part de leurs préoccupations et que nous puissions être informés du HPD. »

Tupola a déclaré qu’il y a deux semaines, la sécurité de son quartier avait organisé une marche de prière. « Il y a évidemment beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle, mais nous voulions nous rassembler en tant que dirigeants, prier et marcher dans les zones où d’autres fusillades ont eu lieu », a-t-elle déclaré.