2 morts et 2 blessés à l’usine Mueller en Alabama

GADSDEN, Alabama — Deux personnes sont mortes et deux ont été blessées après qu’un employé d’une usine de distribution d’eau à Albertville a ouvert le feu sur des collègues tôt mardi, a annoncé la police.

Le suspect, qui n’a pas été identifié publiquement, a par la suite été retrouvé mort d’une blessure par balle qu’il s’est apparemment infligée, a déclaré le chef de la police d’Albertville, Jamie Smith.

La fusillade a eu lieu vers 2 h 30 du matin à Mueller Co., a déclaré Smith.

Albertville, située dans le nord de l’Alabama, est la plus grande ville du comté de Marshall et se trouve à 62 miles au nord-est de Birmingham. Plus de 400 personnes travaillent à l’usine, donnant à la ville son surnom de « capitale mondiale des bouches d’incendie ».

Les deux personnes blessées ont été transportées à l’hôpital, a déclaré Smith. Les noms des victimes sont retenus en attendant la notification de la famille.

« C’est avec le cœur lourd que je vous rapporte une fusillade survenue tôt ce matin », a déclaré Smith dans un communiqué. « Pour une raison inconnue, un employé de l’industrie a commencé à tirer avec une arme sur des collègues. »

Le département de police de Boaz et les adjoints du shérif du comté de Marshall étaient sur les lieux pour aider, alors que les détectives continuaient de traiter la scène et de recueillir des informations tôt mardi.

« Tout ce qui est humainement possible est fait en ce moment pour localiser la personne responsable », a déclaré Smith.

Smith a déclaré qu’il s’attend à ce que plus d’informations soient disponibles lors d’une conférence de presse plus tard mardi.

