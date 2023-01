2 morts et 12 disparus dans l’explosion d’une usine chimique dans le nord de la Chine

BEIJING (AP) – Une explosion massive dans une usine chimique du nord-est de la Chine a tué au moins deux personnes et fait 12 disparus.

34 autres personnes ont été blessées dans l’explosion survenue dimanche à la périphérie de la ville de Panjin, dans la province du Liaoning, à l’est de la capitale Pékin.

Des communiqués de presse du gouvernement local ont montré des photos de flammes et d’une épaisse fumée noire s’élevant du complexe de machines de traitement chimique, de tuyaux et de conteneurs de stockage.

Les équipes de pompiers ont maîtrisé l’incendie et le département local de l’environnement surveillait l’impact sur la qualité de l’air dans la région, a déclaré le gouvernement du comté de Panshan dans la banlieue de la ville dans un communiqué de presse.

La cause de l’accident reste sous enquête, ont indiqué les autorités. Les personnes postant sur les réseaux sociaux ont déclaré avoir ressenti le choc de l’explosion, mais les dégâts ne semblaient pas s’étendre au-delà de l’usine.

La Chine, deuxième économie mondiale, subit régulièrement des accidents industriels mortels.

Le gouvernement central a promis des mesures de sécurité plus strictes depuis qu’une explosion en 2015 dans un entrepôt de produits chimiques dans la ville portuaire de Tianjin, dans le nord du pays, a tué 173 personnes, pour la plupart des pompiers et des policiers. Dans cette affaire, un certain nombre de responsables locaux ont été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin pour ignorer les violations de la sécurité.

The Associated Press