2 morts et 1 blessé dans une querelle familiale autour d’une maison de vacances en Floride

BOCA RATON, Floride (AP) – Une bagarre familiale au sujet de la maison d’une femme qui a emménagé dans une résidence-services a fait deux morts et un autre blessé, a annoncé la police.

Une enquête préliminaire a révélé qu’alors que plusieurs membres de la famille se préparaient à arriver en Floride pour des vacances, un parent masculin qui n’avait pas la permission d’être là a été invité à partir, a déclaré la police de Boca Raton dans un communiqué de presse.

Un membre féminin de la famille est arrivé en premier et a été tué à un moment donné par la suite, a indiqué la police. Deux autres parents – un homme et une femme – sont ensuite arrivés dimanche et ont envoyé un texto au téléphone de la femme alors qu’ils ne pouvaient pas entrer. Ils ont reçu un SMS disant que la porte latérale était déverrouillée et ont été attaqués alors qu’ils entraient dans la maison, a indiqué la police.

La femme a reçu une balle dans la tête mais a réussi à s’enfuir chez un voisin pour obtenir de l’aide, a indiqué la police. L’homme qui l’accompagnait s’est enfui lorsque le tireur a semblé distrait par l’arme à feu.

Le SWAT et les équipes de négociation de crise sont arrivés et ont trouvé les corps du premier homme et de la première femme à l’intérieur. Les enquêteurs pensent que l’homme a tué par balle la femme et a tiré sur les deux autres proches avant de se suicider, a indiqué la police.

La femme était soignée pour sa blessure à la tête. L’autre parent masculin n’a pas été blessé, selon le communiqué de presse.

La police n’a publié aucun détail d’identification, citant la loi de Marsy, l’amendement constitutionnel de la Floride conçu pour protéger les victimes d’actes criminels.

Les voisins disent que la maison est souvent inoccupée depuis que le propriétaire a emménagé dans une résidence-services.

“Son fils est resté là-bas, réparant la maison et la nettoyant”, a déclaré le voisin Daniel Cunningham au South Florida SunSentinel. “Sa famille vient lui rendre visite de temps en temps.”

The Associated Press