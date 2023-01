2 morts dans une avalanche près de Revelstoke, BC

Les deux hommes tués par une avalanche alors qu’ils faisaient de l’héliski près de Revelstoke, en Colombie-Britannique, lundi, ont été identifiés comme étant des frères et des chefs d’entreprise de Pennsylvanie.

Timothy et Jonathan Kinsley se trouvaient près du mont McCrae, dans une région connue sous le nom de Chocolate Bunnies, avec un guide d’héliski lorsque l’avalanche les a frappés et les a ensevelis sous la neige.

Les trois hommes ont été transportés par avion à Kelowna et transportés d’urgence à l’hôpital, mais les Kinsley n’ont pas pu être sauvés. Leur guide, un employé de CMH Héli-Ski, restait hospitalisé mardi dans un état stable.

Timothy Kinsley était président de Kinsley Properties, un promoteur immobilier de Pennsylvanie, tandis que son frère était cadre chez Kinsley Enterprises, une société de gestion qui supervise les actifs commerciaux de leur famille.

Dans un communiqué, la famille Kinsley a déclaré qu’elle était “profondément navrée” par la nouvelle de la mort des frères.

“Nous savons que leur présence en tant que leaders dévoués au sein de notre organisation et de la communauté manquera énormément à beaucoup”, indique le communiqué. “Nous sommes reconnaissants pour votre amour, votre compréhension et vos prières alors que toute notre famille Kinsley gère cette perte.”

L’avalanche a laissé deux des héliskieurs complètement enterrés et le troisième partiellement enterré, selon CMH Heli-Skiing. Le groupe avait des émetteurs-récepteurs qui ont aidé les équipages à les localiser à la suite du glissement.

La société d’aventures en plein air a présenté ses condoléances aux proches des Kinsley dans un communiqué publié en ligne mardi.

“Les milliers d’invités qui skient avec nous chaque hiver sont notre famille”, a-t-il déclaré. “Il est impossible de mettre des mots sur le chagrin que nous ressentons et la tristesse partagée par nos invités, leurs familles et tout notre personnel.”

La GRC de la Colombie-Britannique a déclaré à CTV News que bien que rien n’indique la criminalité, les autorités mèneront une enquête approfondie sur les circonstances entourant la mort des Kinsley.

“Ce sera une enquête longue et complexe, comme c’est généralement le cas”, a déclaré le Sgt. Chris Manseau. “Nous parlerons avec beaucoup d’experts – ceux qui connaissent les avalanches et la sécurité des avalanches et l’aéronautique, et juste une variété de groupes différents.”

Il a dit que CMH Heli-Skiing avait déjà localisé et enlevé les trois hommes au moment où la GRC de Revelstoke a été avisée de l’avalanche.

L’incident fait suite à plusieurs autres avalanches mortelles enregistrées à travers la province au cours des dernières semaines, au cours d’une période de danger accru dans l’arrière-pays en raison d’un manteau neigeux fragile.

Samedi, un motoneigiste est décédé après avoir été frappé par une avalanche près de Valemont. Plus tôt ce mois-ci, deux agents en congé du département de police de Nelson ont été pris dans un toboggan près de la communauté de Kaslo.

L’un d’eux, Wade Tittemore, est décédé sur les lieux. Il a été promu à titre posthume de gendarme à détective.

L’autre officier, Const. Mathieu Nolet, a été hospitalisé pendant plus d’une semaine avant de succomber à ses blessures.

Les prévisionnistes ont averti que la Colombie-Britannique connaît probablement sa saison d’avalanches la plus dangereuse depuis des décennies, avec un manteau neigeux particulièrement instable résultant de la sécheresse historique de l’an dernier et des tempêtes hivernales record.

La zone du glissement de lundi a actuellement une cote de risque «considérable» d’Avalanche Canada, avec une note selon laquelle «plusieurs couches préoccupantes existent dans le manteau neigeux qui produisent de grandes avalanches déclenchées par l’homme».

Les gendarmes rappellent au public que même si les aventures dans l’arrière-pays sont populaires dans la province, tout le monde devrait faire ses recherches et évaluer les risques avant de partir.

« Quand on est dans ces petites villes, on oublie que trois ou quatre heures de voiture, c’est quand même loin d’un grand centre, en cas d’urgence », a dit Manseau.

Des renseignements à jour sur les risques d’avalanche sont disponibles sur le site Web d’Avalanche Canada.