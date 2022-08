2 morts dans un accident à Abbotsford lié à des corps de Summerland dans une voiture brûlée: GRC

Deux personnes décédées dans un accident sur Maclure Road à Abbotsford dimanche (7 août) sont liées aux restes humains de deux autres qui ont été retrouvés à l’intérieur d’un véhicule incendié à Summerland la veille.

Deux corps ont été découverts dans un véhicule sur Garnet Valley Road, à l’extérieur de Summerland dans la matinée du samedi (6 août). Les enquêteurs peuvent confirmer publiquement que les deux personnes à l’intérieur du véhicule sont décédées d’un acte criminel et que le véhicule volé retrouvé à Abbotsford est lié aux homicides.

Dimanche, les policiers d’Abbotsford ont localisé le véhicule volé, décrit comme une Acura Integra blanche de 1991, qui avait été signalée en interne comme étant liée à l’incident de Summerland.

Les agents ont tenté d’arrêter le véhicule, mais il a accéléré, perdu le contrôle et s’est écrasé dans le pâté de maisons 31900 de Maclure Road, blessant mortellement le conducteur et la passagère, selon la police.

Le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique enquête actuellement pour déterminer si l’action ou l’inaction de la police a joué un rôle dans ces décès.

L’enquête de la GRC sur l’homicide est en cours, y compris l’identification des victimes et la détermination de l’étendue de l’implication du véhicule volé.

La police n’a pas précisé la marque ou le modèle du véhicule impliqué.

