2 morts au milieu des inondations « agitées » de la saison de la mousson à Las Vegas

LAS VEGAS (AP) – La saison de la mousson d’été la plus “agitée” depuis une décennie est devenue meurtrière jeudi, alors que des éclairs et des orages intenses ont inondé certaines parties du sud du Nevada et qu’un plafond qui fuit a forcé les jeux de table à s’arrêter dans un casino du Strip de Las Vegas.

Le corps d’un homme a été retrouvé vendredi par des équipes de travaux publics et des pompiers enlevant des débris d’un canal d’inondation près de la zone de villégiature de Las Vegas Boulevard où une personne est décédée vers minuit malgré avoir été tirée par les pompiers des eaux de crue, a déclaré le chef adjoint des pompiers du comté de Clark, Billy Samuels. Le coroner du comté de Clark n’a pas immédiatement signalé l’identité ou les causes du décès dans les deux cas.

L’eau a également coulé à travers un canal d’inondation de la structure de stationnement près de l’hôtel The Linq et de la roue d’observation High Roller, et les publications sur les réseaux sociaux ont montré que de l’eau s’écoulait du plafond sur les tables de jeu du complexe Planet Hollywood.

Aucun autre blessé n’a été signalé. Les responsables de Caesars Entertainment Inc., propriétaire des deux propriétés, n’ont pas immédiatement répondu aux messages concernant les dommages.

La tempête nocturne était similaire à une autre qui a balayé Las Vegas deux semaines plus tôt, fin juillet 28.

Vendredi s’est levé pour un ciel dégagé, mais le National Weather Service a signalé des orages dans l’après-midi au nord et à l’est de la vallée de Las Vegas. Il a déclaré que de fortes averses, des éclairs fréquents et des rafales de vent seraient possibles avec toutes les tempêtes

Une veille de crue éclair était en vigueur toute la journée pour le sud du Nevada et les comtés voisins : Mohave dans le nord-ouest de l’Arizona et San Bernardino en Californie.

Le météorologue Brian Planz a déclaré qu’environ 1,25 pouces (3,2 centimètres) de pluie sont tombés pendant la nuit dans certaines régions à l’ouest du Strip de Las Vegas et près de la ville de Kingman dans le nord-ouest de l’Arizona.

Une jauge dans les montagnes Hualapai de l’Arizona a enregistré près de 2,5 pouces (6,3 centimètres) de pluie jeudi, a déclaré Planz, et certaines routes du désert du comté de Mohave sujettes aux crues soudaines sont devenues impraticables à cause de l’eau courante.

Une vidéo sur les réseaux sociaux montrait de l’eau au-dessus des enjoliveurs de voitures à certaines intersections de Las Vegas et se déversait dans les escaliers de la porte d’un bus traversant les inondations.

Les vents n’étaient pas un facteur répandu jeudi soir, mais le service météorologique a enregistré une rafale de 64 mph (103 km/h) à l’aéroport de North Las Vegas. Aucun dégât n’a été signalé.

Planz a déclaré que 0,58 pouce (1,47 centimètre) de pluie a été enregistré au point de mesure officiel de l’aéroport international Harry Reid, portant le total à 1,28 pouce (3,25 centimètres) pendant la saison de la mousson du 15 juin au 30 septembre.

“Cela en fait la saison de mousson la plus humide depuis dix ans”, a déclaré le service météorologique sur un tweet intitulé “Restless 2022 Mousson”. Il a enregistré 3,63 pouces (9,2 centimètres) de pluie estivale dans la région en 2012, mais seulement une trace en 2020.

La région de Las Vegas reçoit généralement environ 4,2 pouces (10,7 centimètres) de pluie par an.

Planz a déclaré que les prévisions prévoyaient davantage de tempêtes la semaine prochaine, alimentées par l’air chaud et l’humidité attirés au nord du golfe de Californie.

“Il n’y a vraiment aucun signe de relâchement de la mousson de sitôt, nous allons donc continuer à voir le risque d’averses et d’orages dispersés chaque après-midi et chaque soir”, a déclaré Planz.

The Associated Press