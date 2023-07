2 morts au Japon après de fortes pluies provoquant des inondations et des coulées de boue

Des pluies torrentielles se sont abattues sur le sud-ouest du Japon, provoquant des inondations et des coulées de boue et faisant deux morts et au moins six autres portées disparues, ont annoncé lundi des responsables.

Les pluies tombées dans les régions de Kyushu et Chugoku depuis le week-end ont provoqué des inondations le long de nombreuses rivières, déclenché des coulées de boue, fermé des routes, perturbé des trains et coupé l’approvisionnement en eau dans certaines régions.

L’Agence météorologique japonaise a émis un avertissement d’urgence de fortes pluies pour les préfectures de Fukuoka et d’Oita sur l’île principale méridionale de Kyushu, exhortant les habitants des zones riveraines et à flanc de colline à faire preuve d’un maximum de prudence. Plus de 1,7 million d’habitants des zones vulnérables ont été invités à se mettre à l’abri. L’avertissement d’urgence a été rétrogradé plus tard lundi à un avertissement régulier.

Le Premier ministre Fumio Kishida, qui doit assister au sommet de l’OTAN les 11 et 12 juillet en Lituanie, a déclaré qu’il prendrait une décision finale sur l’opportunité d’y aller après avoir évalué l’étendue des dégâts mardi matin. « De toute façon, nous ferons tout notre possible pour répondre à la catastrophe en donnant la priorité à la vie des gens », a-t-il déclaré.

Deux personnes sont mortes et au moins six autres sont portées disparues, selon l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes et des responsables préfectoraux.

Un homme a été retrouvé mort dans un véhicule tombé dans une rivière en crue dans la préfecture de Yamaguchi. Dans la ville de Soeda, dans la préfecture de Fukuoka, deux personnes ont été ensevelies par une coulée de boue. L’un a été sauvé vivant mais l’autre est décédé, selon des responsables préfectoraux.

À Kurume, également à Fukuoka, une coulée de boue a frappé sept maisons, ensevelissant 21 personnes. Six ont pu s’échapper par leurs propres moyens. Les secouristes ont extrait neuf personnes vivantes et s’efforçaient d’en retirer cinq autres, mais une est toujours portée disparue, selon l’agence de gestion des catastrophes.

Toyota Motor Corp. a suspendu la production de nuit dans trois usines de Fukuoka lundi par mesure de sécurité. La production normale devait reprendre mardi.

Dans la ville de Karatsu, dans la préfecture de Saga, des secouristes recherchaient trois personnes dont les maisons avaient été touchées par une coulée de boue, a indiqué l’agence. Une vidéo diffusée sur la télévision publique NHK montrait l’une des maisons détruites réduite à un simple toit reposant sur le sol boueux au milieu des eaux de crue.

Au moins trois autres personnes étaient portées disparues ailleurs dans la région.

NHK a montré l’eau de la rivière Yamakuni en crue jaillissant sur un pont dans la ville de Yabakei dans la préfecture d’Oita.