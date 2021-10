2 morts après la collision d’un hélicoptère et d’un avion dans les airs au-dessus de l’aéroport d’Arizona, les passagers de l’avion s’en sortent indemnes – RT USA News

RUPTURE : collision aérienne entre un hélicoptère et un avion à voilure fixe près de McQueen et de Queen Creek. On nous dit que l’avion a pu atterrir en toute sécurité, mais l’hélicoptère s’est écrasé et a pris feu pic.twitter.com/17cwv9XDwi

– Kaley O’Kelley (@kaleyokelley) 1er octobre 2021