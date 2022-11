2 morts alors qu’un attentat à la bombe frappe la police pakistanaise protégeant les équipes de lutte contre la poliomyélite

QUETTA, Pakistan – Un kamikaze s’est fait exploser près d’un camion transportant des policiers en route pour protéger les travailleurs de la poliomyélite à l’extérieur de Quetta mercredi, tuant deux personnes et blessant plus de 20 autres, pour la plupart des policiers, ont déclaré des responsables.

La campagne vise Islamabad et les districts à haut risque de l’est du Pendjab et du sud-ouest de la province du Balouchistan, où l’attaque de lundi a eu lieu. Il a tué au moins deux personnes, dont un policier et un enfant. Une campagne similaire sera lancée dans le nord-ouest la première semaine de décembre.

Le Pakistan et le TTP avaient convenu d’un cessez-le-feu indéfini en mai après des pourparlers dans la capitale afghane. Les talibans pakistanais sont un groupe distinct mais sont des alliés des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a plus d’un an alors que les troupes américaines et de l’OTAN étaient dans la phase finale de leur retrait. La prise de contrôle des talibans en Afghanistan a enhardi le TTP, dont les principaux dirigeants et combattants se cachent en Afghanistan.