2 morts alors qu’un attentat à la bombe frappe la police pakistanaise protégeant les équipes de lutte contre la poliomyélite

QUETTA, Pakistan (AP) – Un kamikaze s’est fait exploser près d’un camion transportant des policiers en route pour protéger les travailleurs de la poliomyélite à l’extérieur de Quetta mercredi, tuant deux personnes et en blessant plus de 20 autres, pour la plupart des policiers, ont déclaré des responsables.

Ghulam Azfer Mehser, un officier supérieur de la police, a déclaré que l’attaque s’était produite alors que les policiers se dirigeaient vers les travailleurs de la poliomyélite, dans le cadre d’une campagne de vaccination nationale lancée lundi.

Il a déclaré que l’attentat à la bombe avait également endommagé une voiture voisine transportant des membres d’une famille.

Les talibans pakistanais dans un communiqué ont revendiqué la responsabilité. Dans un communiqué, le groupe Tehrik-e-Taliban Pakistan, ou TTP, a déclaré que l’attaque au Baloutchistan visait la police pour venger le meurtre de son ancien porte-parole, Abdul Wali. Il était largement connu sous le nom d’Omar Khalid Khurasani et a été tué dans un attentat à la bombe dans la province afghane de Paktika en août. Sa mort a été un coup dur pour le groupe.

L’attaque contre la police est intervenue au milieu d’un pic de nouveaux cas de poliomyélite chez les enfants. La dernière campagne de vaccination est la sixième campagne de ce type cette année et durera cinq jours, visant à inoculer les enfants de moins de 5 ans dans les zones à haut risque.

La campagne vise Islamabad et les districts à haut risque de l’est du Pendjab et du sud-ouest de la province du Balouchistan, où l’attaque de lundi a eu lieu. Il a tué au moins deux personnes, dont un policier et un enfant. Une campagne similaire sera lancée dans le nord-ouest la première semaine de décembre.

Les autorités pakistanaises lancent régulièrement de telles campagnes malgré les attaques contre les travailleurs et la police affectés aux campagnes de vaccination.

Les militants prétendent à tort que les campagnes de vaccination sont une conspiration occidentale pour stériliser les enfants. Depuis avril, le Pakistan a enregistré 20 nouveaux cas de poliomyélite, qui peuvent provoquer de graves paralysies chez les enfants.

Le Pakistan a failli éradiquer la poliomyélite l’année dernière, alors qu’un seul cas a été signalé.

Actuellement, le Pakistan et l’Afghanistan sont les deux derniers pays dans lesquels la poliomyélite n’a pas été éliminée.

L’attentat de mercredi s’est produit deux jours après que les talibans pakistanais ont mis fin à un cessez-le-feu d’un mois avec le gouvernement d’Islamabad, ordonnant à ses combattants de reprendre les attaques à travers le pays, où des dizaines d’attaques meurtrières ont été imputées au groupe d’insurgés. Dans la déclaration de lundi, le groupe illégal du TTP a déclaré qu’il mettrait fin au cessez-le-feu de cinq mois après que l’armée ait intensifié ses opérations contre le TTP.

Le Pakistan et le TTP avaient convenu d’un cessez-le-feu indéfini en mai après des pourparlers dans la capitale afghane. Les talibans pakistanais sont un groupe distinct mais sont des alliés des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a plus d’un an alors que les troupes américaines et de l’OTAN étaient dans la phase finale de leur retrait. La prise de contrôle des talibans en Afghanistan a enhardi le TTP, dont les principaux dirigeants et combattants se cachent en Afghanistan.

La dernière violence survient un jour après que le nouveau chef militaire pakistanais, le général Asim Munir, a pris le commandement.

Munir, un ancien espion, a remplacé le général Qamar Javed Bajwa après avoir pris sa retraite après un mandat de six ans. Bajwa, au cours de son mandat, avait approuvé une série d’opérations contre les militants au Balouchistan, au nord-ouest et ailleurs dans le pays.

La dernière attaque survient également un jour après que l’armée a affirmé avoir tué 10 “terroristes” lors d’un raid dans le district de Hoshab de la province du Balouchistan. Pendant près de deux décennies, le Balouchistan a été le théâtre d’une insurrection de bas niveau par des séparatistes exigeant l’indépendance du gouvernement central d’Islamabad. Le gouvernement dit qu’il a réprimé l’insurrection, mais la violence dans la province a persisté.

Ahmed a rapporté d’Islamabad.

Abdul Sattar et Munir Ahmed, The Associated Press