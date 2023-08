2 morts à Kiev alors que la Russie accuse l’Ukraine de la plus grande attaque de drone sur son sol depuis le début des combats

KIEV, Ukraine (AP) — La Russie a accusé l’Ukraine d’avoir lancé ce qui semble être la plus grande attaque de drones sur le sol russe depuis l’invasion de Moscou il y a 18 mois, suivie d’une attaque russe sur Kiev qui, selon les responsables ukrainiens, a tué deux personnes mercredi matin.

Des drones ont frappé un aéroport de la région russe de Pskov, à l’ouest de la Russie, près de la frontière avec l’Estonie et la Lettonie, et ont déclenché un incendie massif, ont rapporté le gouverneur et les médias locaux. D’autres drones ont été abattus au-dessus d’Orel, Briansk, Riazan, Kalouga et dans la région de Moscou entourant la capitale russe, selon le ministère de la Défense.

Le gouverneur régional de Pskov, Mikhaïl Vedernikov, a ordonné mercredi l’annulation de tous les vols à destination et en provenance de l’aéroport de la capitale homonyme de la région afin que les dégâts puissent être évalués pendant la journée.

La frappe à l’aéroport, qui a été signalée pour la première fois quelques minutes avant minuit, a endommagé quatre avions de transport Il-76, a rapporté l’agence de presse officielle russe Tass, citant les services d’urgence.

Des séquences et des images publiées sur les réseaux sociaux montraient de la fumée s’échappant de la ville de Pskov et un grand incendie. Vedernikov a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes et que l’incendie avait été maîtrisé. Selon des médias non confirmés, entre 10 et 20 drones auraient pu attaquer l’aéroport.

À Kiev, des chutes de débris ont tué deux personnes et en ont blessé une autre après que la Russie a lancé une « attaque combinée massive » sur la capitale ukrainienne à l’aide de drones et de missiles, a écrit le chef de l’administration militaire Sergueï Popko sur Telegram.

Dans ce que Popko a qualifié d’attaque la plus importante depuis le printemps, la Russie a lancé des drones Shahed sur Kiev depuis diverses directions, puis a ciblé la capitale avec des missiles de l’avion stratégique Tu-95MS. Il a déclaré que plus de 20 cibles avaient été abattues par les défenses aériennes ukrainiennes. On ne sait pas combien ont été lancés.

Les morts et les blessés sont survenus lorsque des débris sont tombés sur un immeuble commercial dans le district de Shevchenkovskyi, a déclaré Popko.

Des explosions en Ukraine ont également été signalées dans la ville méridionale d’Odessa et dans la région de Tcherkassy.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont détruit 28 missiles de croisière et 15 des 16 drones d’attaque Shahed de fabrication iranienne ciblant la capitale et plusieurs régions du pays dans la nuit, a annoncé mercredi l’armée de l’air dans son bulletin quotidien Telegram.

Selon le communiqué, 43 cibles aériennes ont été abattues à Kiev, Jytomyr, Tcherkassy et dans les régions d’Odessa et de Mykolaïv, dans le sud du pays. Le communiqué ne précise pas ce qui est arrivé à l’autre drone.

En Russie, Pskov est la seule région à signaler des dégâts importants. À Kalouga, un drone a été abattu et un autre a heurté un réservoir de pétrole vide, provoquant un incendie qui a été rapidement éteint, a rapporté le gouverneur de la région, Vladislav Shapsha. Les fenêtres des résidences ont été brisées, a déclaré Shapsha.

Dans la région de Briansk, le gouverneur Alexander Bogomaz a déclaré que six drones avaient été abattus pendant la nuit. L’un d’entre eux a endommagé un bâtiment administratif, a-t-il déclaré, provoquant un bref incendie. Deux d’entre eux visaient une tour de télévision, mais ont été abattus. Mercredi, les médias russes ont cité des habitants locaux affirmant avoir entendu une forte explosion.

Deux drones ont été abattus au-dessus de la région d’Orel, a déclaré son gouverneur Andrei Klychkov. Deux autres ont été abattus dans la région de Riazan et un dans la région de Moscou, ont indiqué des responsables.

En dehors de Moscou, trois aéroports principaux – Sheremetyevo, Vnukovo et Domodedovo – ont temporairement interrompu les vols entrants et sortants, une mesure devenue courante à la suite des attaques de drones.

Il n’y a eu aucun commentaire dans l’immédiat de la part des responsables ukrainiens, qui refusent généralement d’assumer la responsabilité de toute attaque sur le sol russe.

Mercredi également, des responsables russes installés dans la Crimée annexée ont annoncé avoir repoussé une attaque de drones visant le port de la ville portuaire de Sébastopol. Mikhaïl Razvozzhayev, gouverneur de Sébastopol nommé par Moscou, a déclaré qu’il n’était pas clair dans l’immédiat combien de drones avaient été détruits. Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’attaque avait causé des dégâts.

Les attaques de drones contre la Crimée ou les régions russes sont devenues de plus en plus fréquentes ces derniers mois, Moscou étant une cible fréquente, ainsi que les régions frontalières avec l’Ukraine, comme Briansk. Des dépôts de carburant et des aérodromes ont été touchés par des attaques de drones que les responsables russes ont imputées à Kiev.

Les régions d’Orel et de Kalouga bordent Briansk et la région de Moscou se trouve au-dessus de Kalouga. Pskov, cependant, se trouve à environ 700 kilomètres (434 miles) au nord de la frontière entre la Russie et l’Ukraine et a été décrite mercredi matin par les médias russes et les blogueurs militaires comme une cible improbable.

————-

Litvinova a rapporté de Tallinn, en Estonie.

Susie Blann et Dasha Litvinova, Associated Press