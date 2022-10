2 morts, 6 blessés dans le renversement d’un bus à Milwaukee, incendie sur l’autoroute

MILWAUKEE (AP) – Les autorités affirment que deux personnes sont mortes et six ont été blessées mercredi lorsqu’un bus s’est renversé et a pris feu sur une bretelle d’autoroute à Milwaukee.

L’accident s’est produit vers 5 h 15 sur la bretelle Mitchell Exchange, des voies en direction est de l’Interstate 894 aux voies I-43 en direction nord et I-94 en direction ouest. Le bus a été complètement englouti par les flammes, a déclaré le bureau du shérif du comté de Milwaukee.

Les conditions des personnes hospitalisées n’étaient pas connues dans l’immédiat.

The Associated Press