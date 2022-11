2 morts, 2 blessés dans un SUV après qu’il s’est écrasé à l’arrière d’un autobus scolaire dans le canton de Campton – Shaw Local

CAMPTON TOWNSHIP – Deux adultes sont morts et deux ont été grièvement blessés après qu’un SUV s’est écrasé à l’arrière d’un bus du district scolaire central 301 chargé d’enfants sur le chemin du retour de l’école lundi, a déclaré le shérif du comté de Kane, Ron Hain, lors d’une conférence de presse.

Aucun des enfants ni le chauffeur du bus n’ont été blessés, a déclaré Hain.

Le bus transportait 24 élèves et un chauffeur de bus de l’école primaire de Lily Lake voyageant vers l’est sur Empire Road près de Kingswood Drive à 15 h 45 lorsqu’un VUS Lexus 2013, également en direction de l’est, a heurté l’arrière du bus, a déclaré Hain.

“Il semble qu’il n’y ait eu aucune tentative de ralentissement à l’époque”, a déclaré Hain.

Un homme et une femme dans la Lexus sont décédés sur les lieux et un autre homme et une femme ont été transportés à l’hôpital avec des blessures graves, a déclaré Hain.

La police de Campton Hills a aidé les députés sur les lieux, a-t-il déclaré.

Le surintendant du district central 301, Todd Stirn, et la principale de Lily Lake, Sharon Boron, étaient sur les lieux, “très investis et impliqués”, a déclaré Hain.

Plus d’informations seront disponibles plus tard au fur et à mesure que l’enquête se poursuivra, a déclaré Hain.

Ceci est une histoire de rupture et sera mis à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.