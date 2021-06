2 morts, 2 blessés à l’usine Mueller Co. d’Albertville

ALBERTVILLE, Alabama – La police a déclaré qu’un employé d’une usine de distribution d’eau avait ouvert le feu sur des collègues tôt mardi, tuant deux personnes et en blessant deux avant de se suicider.

Michael Lee Dobbins et David Lee Horton, tous deux de Boaz, en Alabama, sont décédés dans la fusillade à Mueller Co., vers 2h30 du matin mardi, a déclaré le chef de la police d’Albertville, Jamie Smith. Le tireur a ensuite été identifié comme étant Andreas Deon Horton, 34 ans, du comté de Dekalb.

Smith a déclaré qu’il n’y avait aucune relation familiale connue entre les Horton et qu’ils n’avaient « aucun lien » autre que de travailler au même endroit.

Les deux employés blessés ont été emmenés dans un hôpital de Chattanooga, Tennessee. La police n’a pas déterminé de mobile.

Le tireur a utilisé une arme de poing pour tirer un nombre inconnu de coups sur ses collègues avant de s’enfuir dans une Jeep Cherokee marron, a déclaré Smith. Le tireur a ensuite été retrouvé mort dans le véhicule d’une blessure par balle auto-infligée à la tête à Guntersville, à environ 15 miles de l’usine.

Plusieurs armes ont été récupérées dans le véhicule, a déclaré Smith.

Albertville, dans le nord de l’Alabama, est la plus grande ville du comté de Marshall, à environ 60 miles au nord-est de Birmingham. Plus de 400 personnes travaillent à l’usine Mueller Co., qui fabrique des produits de distribution et de mesure de l’eau, donnant à la ville son surnom de « capitale mondiale des bouches d’incendie ».

La maire d’Albertville, Tracy Honea, a qualifié Mueller de « partie intégrante de la force vitale et de la main-d’œuvre » d’Albertville pendant près de 50 ans et a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

« Ce sont des partenaires dévoués et importants de cette communauté et nous avons mal avec eux aujourd’hui », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Nous nous concentrons entièrement sur la santé et le bien-être de nos collègues, et nous nous engageons à leur fournir tout le soutien nécessaire, ainsi qu’à leurs familles », a déclaré Mueller Co. dans un communiqué.

L’employé de Mueller, Cody Windsor, a déclaré qu’il était chez lui au moment de la fusillade, mais qu’il connaissait le tireur et l’une des victimes, David Horton. Il a dit qu’il ne savait pas ce qui a pu motiver la fusillade.

Windsor a déclaré que David Horton était un assistant de fonderie qui pouvait faire presque n’importe quel travail à l’usine. Windsor se souvenait de David Horton comme calme, mais a déclaré qu’ils traînaient souvent ensemble pendant les pauses déjeuner et s’asseyaient dans leur voiture pour écouter de la musique.

« Nous travaillons ensemble et nous nous unissons », a déclaré Windsor. « Nous sommes ici autant que nous sommes à la maison. »

Allen Horton Jr. a déclaré à AL.com qu’il était sous le choc après avoir appris que son oncle, David Horton, était décédé.

« Je ne sais pas comment le prendre », a-t-il déclaré au site Web.

Ann Walters, grand-mère de Dobbins, a déclaré à AL.com que son petit-fils travaillait chez Mueller depuis environ 10 mois et était père d’une fille de 2 ans. Walters a déclaré qu’il économisait pour acheter une maison et une voiture pour sa petite amie.

« C’était un parfait gentleman, tout le monde vous le dira », a déclaré Walters au site Web. « Il était bon avec tout le monde et faisait passer sa famille en premier. »

Mueller Co., basée à Cleveland, Tennessee, est une filiale de Mueller Water Products Inc. d’Atlanta. L’usine de la société à Aurora, Illinois, a été le site d’une fusillade de masse en février 2009, lorsque cinq personnes ont été tuées par un employé qui allait être licencié.

Contribution : The Associated Press

Contactez la journaliste du Gadsden Times, Donna Thornton, à donna.thornton@gadsdentimes.com.