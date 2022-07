2 morts, 10 blessés après un accident de camion dans plusieurs véhicules au sud de Montréal

Deux personnes sont mortes et 10 autres sont blessées après un carambolage multi-véhicules sur la Rive-Sud de Montréal.

L’incident s’est produit à 22 h 30 dans une zone de travaux sur l’autoroute 30 en direction est à Brossard, près de la frontière de Longueuil.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le conducteur d’un gros camion n’a pas ralenti à l’approche d’une zone de travaux près du boulevard Grande-Allée.

Il a percuté sept véhicules devant lui.

Les occupants d’une voiture, une femme de 42 ans et un garçon de 11 ans, ont été tués, et un homme de 55 ans et un garçon de 16 ans ont été grièvement blessés.

La SQ dit craindre pour leur vie.

À Longueuil, #A30 est (de l’Acier), entre Grande-Allée et #R112 // accident impliquant 6 véhicules survenus hier soir // enquête en cours // #A30 FERMÉE🚧 en direction EST (durée indéterminée) — Québec 511 (@Qc511_Mtl) 20 juillet 2022

Huit autres personnes ont été transportées à l’hôpital pour y être soignées pour diverses blessures.

Le conducteur du camion a été soigné pour choc.

L’autoroute 30 en direction est demeure fermée à la circulation entre Grande-Allée et la route 112.