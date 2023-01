2 mondes de la taille de la Terre révélés au-delà de notre système solaire

Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin scientifique Wonder Theory de CNN. Pour le recevoir dans votre boîte de réception, Inscrivez-vous gratuitement ici.





Il existe plus de 5 000 mondes connus au-delà de notre système solaire.

Depuis les années 1990, les astronomes utilisent des télescopes terrestres et spatiaux pour rechercher des signes de planètes au-delà de notre petit coin de l’univers.

Les exoplanètes sont notoirement difficiles à imager directement car elles sont très éloignées de la Terre.

Mais les scientifiques connaissent les signes, recherchant des oscillations d’étoiles lorsque les planètes en orbite utilisent leur attraction gravitationnelle, ou plongent dans la lumière des étoiles lorsque les planètes passent devant leurs hôtes stellaires.

Il est fort probable qu’il y ait des centaines de milliards d’exoplanètes supplémentaires qui ne demandent qu’à être découvertes.

Une partie de l’excitation autour du télescope spatial James Webb est sa capacité à scruter l’intérieur des atmosphères de planètes potentiellement habitables et à découvrir de nouveaux mondes. Cette semaine, l’observatoire spatial a assurément livré.

Le télescope Webb a confirmé l’existence d’une exoplanète pour la première fois depuis l’observatoire spatial lancé en décembre 2021.

Le monde, connu sous le nom de LHS 475 b, est presque exactement de la même taille que la Terre et situé à 41 années-lumière dans la constellation Octans.

Les scientifiques ne peuvent pas encore déterminer si la planète a une atmosphère, mais les capacités sensibles du télescope ont détecté une gamme de molécules. Webb aura une autre chance cet été d’observer la planète pour s’appuyer sur ces données.

L’exoplanète n’était qu’une des découvertes cosmiques de Webb annoncées cette semaine lors de la réunion de l’American Astronomical Society à Seattle. De plus, la mission Transiting Exoplanet Survey Satellite, ou TESS, de la NASA a espionné une deuxième exoplanète de la taille de la Terre dans un système planétaire intrigant à 100 années-lumière – et le monde pourrait bien être potentiellement habitable.

Un an après la puissante éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, les scientifiques apprennent encore des séquelles plus surprenantes de l’événement.

L’explosion a déclenché plus de 25 500 coups de foudre en seulement cinq minutes, selon un nouveau rapport. L’événement a également déclenché près de 400 000 coups de foudre en six heures et a représenté la moitié de tous les éclairs dans le monde au plus fort de l’éruption.

Mais ce qui est encore plus surprenant, c’est que l’éruption de janvier 2022 n’était qu’un facteur dans une année d’extrêmes pour la foudre à travers le monde.

Les fleurs épanouies sont notoirement éphémères, mais un spécimen vieux de près de 40 millions d’années reste piégé dans l’ambre et figé dans le temps.

Les chercheurs ont jeté un autre regard sur l’extraordinaire fossile d’ambre, qui a été documenté pour la première fois en 1872. C’est la plus grande fleur connue à être fossilisée dans l’ambre à 1,1 pouces (28 millimètres) de diamètre.

Les scientifiques ont pu extraire une partie du pollen de la fleur et ont découvert qu’il était lié à un groupe de plantes modernes.

Pendant ce temps, des archéologues ont découvert huit œufs d’autruche préhistoriques près d’un ancien foyer en Israël.

Agence spatiale russe Roscosmos lancera un vaisseau spatial de remplacement sans équipage vers la Station spatiale internationale en tant que véhicule de retour pour trois membres d’équipage après que leur capsule Soyouz ait été endommagée en décembre.

Les cosmonautes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin et l’astronaute de la NASA Frank Rubio se sont envolés vers la station spatiale en septembre.

Une commission a déterminé que les dommages au pipeline du radiateur Soyouz avaient été causés par un impact de micrométéoroïde, qui a créé un trou d’un diamètre inférieur à 1 millimètre, selon Roscosmos.

Les membres d’équipage restent en bonne santé, mais leur retour sur Terre – qui n’a pas été déterminé – sera retardé d’au moins plusieurs mois.

Pendant ce temps, la fusée LauncherOne de Virgin Orbit a tenté de se lancer depuis le Royaume-Uni, et la start-up californienne ABL Space Systems a entrepris de lancer sa fusée RS1 depuis l’Alaska. Les deux fusées ont échoué et des enquêtes sont en cours pour déterminer ce qui n’a pas fonctionné.

Les traînées de condensation qui s’écoulent derrière les avions qui sillonnent notre ciel chaque jour peuvent sembler inoffensives, mais ces nuages ​​​​de glace vaporeux sont en fait mauvais pour l’environnement.

Les traînées de condensation, qui se forment lorsque les cristaux de glace se regroupent autour de petites particules émises par les moteurs à réaction, emprisonnent plus de chaleur que les émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion du carburant. La longévité des traînées dépend des conditions atmosphériques.

Les chercheurs pensent que modifier légèrement les trajectoires de vols spécifiques pourrait aider à réduire les dégâts.

