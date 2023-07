2 mineurs de charbon mexicains tués dans un accident dans une mine illégale

Deux mineurs ont été tués lorsqu’un câble s’est cassé sur le seau utilisé pour les abaisser dans une petite mine de charbon primitive qui fonctionnait illégalement dans le nord du Mexique.

La rupture du câble a fait plonger le godet dans le puits de la mine, tuant les mineurs, a annoncé mardi le département du Travail. Le département a déclaré que l’accident s’était produit mardi dans une mine de l’État frontalier nord de Coahuila.

La mine fonctionnait illégalement parce que l’accès à la mine avait été restreint après qu’une inspection y ait révélé des violations de la sécurité en août 2022, a indiqué le département.

Les corps des deux mineurs ont été retrouvés.

En 2022, 10 mineurs sont morts piégés dans une mine de charbon inondée dans la même zone. En 2021, sept mineurs ont été tués dans une petite mine similaire.

Le gouvernement mexicain a adopté il y a trois ans un plan visant à relancer les centrales électriques au charbon dans le nord du Mexique et à privilégier l’achat de charbon aux plus petites mines. Cela a ressuscité une forme d’extraction de charbon si dangereuse que les législateurs avaient tenté de l’interdire il y a dix ans.

Certaines mines sont si étroites et primitives que seuls quelques mineurs à la fois peuvent être descendus dans un puits étroit – et un seul seau de charbon extrait – à la fois. Les experts disent que ces mines sont intrinsèquement dangereuses. Dans certaines fosses, appelées « pocitos » ou « petits puits », l’air est pompé et l’eau pompée à travers des tuyaux en plastique. Certains n’ont même pas ça. Il n’y a généralement pas de sorties de sécurité ou de puits auxiliaires.

Dans certaines mines, les treuils à tête de fosse utilisés pour extraire les mineurs et le charbon sont alimentés par de vieux moteurs de voiture placés sur des blocs.