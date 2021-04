À partir de cet été, les emprunteurs éligibles pourront refinancer leur prêt hypothécaire à un taux d’intérêt réduit et des mensualités moins élevées, ce qui permettra d’économiser entre 100 et 250 dollars par mois, selon l’Agence fédérale de financement du logement, qui supervise les bailleurs de fonds Fannie Mae et Freddie Mac. .

« Cette nouvelle option de refinancement est conçue pour aider les emprunteurs éligibles qui n’ont pas encore refinancé à économiser entre 1 200 et 3 000 dollars par an sur leur paiement hypothécaire », a déclaré Calabria.

Les taux hypothécaires ayant atteint des niveaux historiquement bas en 2020, l’activité de refinancement a atteint environ 2,6 billions de dollars pour l’année, selon Freddie Mac. Il s’agit du total annuel le plus élevé depuis 2003, lorsque 3,9 billions de dollars de refinancement ont été enregistrés.

Le taux moyen d’une hypothèque fixe de 30 ans est de 2,95%, selon le site immobilier Zillow. Pour un prêt de 15 ans, le taux moyen est de 2,13%.

Pour être éligibles au nouveau programme de refinancement, les emprunteurs doivent avoir une hypothèque adossée à Fannie ou Freddie pour leur maison – dans laquelle ils doivent vivre – et avoir un revenu égal ou inférieur à 80% du revenu médian dans leur région. Ils doivent également n’avoir manqué aucun paiement au cours des six mois précédents et pas plus d’un au cours des 12 mois précédents.

De plus, leur prêt hypothécaire ne peut pas avoir un ratio prêt / valeur supérieur à 97% et ils doivent avoir un ratio dette / revenu inférieur à 65% ou une cote de crédit FICO d’au moins 620.

Les prêteurs, quant à eux, seraient tenus de réduire le paiement hypothécaire mensuel de l’emprunteur d’au moins 50 $ et une réduction de 50 points de base (un demi-point de pourcentage) de leur taux d’intérêt.

De plus, les prêteurs – qui auront le choix de participer au programme – devrait renoncer aux frais actuels de refinancement défavorable du marché pour les emprunteurs dont le solde du prêt ne dépasse pas 300 000 $. Et si l’emprunteur n’est pas admissible à une renonciation à l’évaluation, le prêteur devra fournir un crédit allant jusqu’à 500 $.