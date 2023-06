2 millions de pèlerins musulmans attendus en Arabie saoudite pour le hajj alors que les restrictions pandémiques se relâchent

Le pèlerinage annuel du hajj, l’un des plus grands événements religieux au monde, a officiellement commencé lundi. Environ deux millions de pèlerins sont attendus à La Mecque, en Arabie saoudite, pour l’événement de cette année, le premier depuis la levée des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Les pèlerins effectuent le circuit rituel autour du site le plus sacré de l’islam, la Kaaba, depuis leur arrivée à La Mecque ces derniers jours.

Les pèlerins musulmans prient devant la Kaaba le dimanche. Tous les musulmans sont tenus de faire le hajj de cinq jours au moins une fois dans leur vie s’ils sont physiquement et financièrement capables de le faire.

Alors que les derniers pèlerins faisaient le tour de la Kaaba lundi, d’autres se sont rendus à pied ou en bus à Mina, où ils camperont dans l’une des plus grandes villes de tentes du monde.

Des centaines de bus sont garés à la périphérie de la ville de La Mecque, prêts à transporter les pèlerins.

Mina est vaste et ouverte, avec peu de répit de la chaleur du désert et du soleil brûlant. Des soldats et des policiers ont aspergé d’eau les pèlerins pour les rafraîchir.

Un pèlerin handicapé sur un tricycle à propulsion manuelle arrive à Mina.

Les pèlerins se reposent après avoir fait leur chemin vers le camp de tentes de Mina.

Un pèlerin lit le Coran au camp de Mina. Les pèlerins prient toute la journée et toute la nuit avant de se rendre mardi au mont Arafat, où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon.

