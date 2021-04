Avec la relation entre la famille Glazer et la base de fans de Manchester United au plus bas de tous les temps compte tenu de leur implication dans les plans d’échappée malheureux de la Super League, une nouvelle salve a été tirée par les fidèles d’Old Trafford à la propriété du club avant dimanche après-midi. match clé contre Leeds United.

Les matchs entre les rivaux traditionnels Manchester United et Leeds ont toujours eu un peu plus de piquant, mais le match de dimanche était plus caractérisé par la querelle interne qui se déroulait dans les couloirs du pouvoir sur la moitié rouge de Manchester – et était particulièrement évidente avant le coup d’envoi. quand un avion a été vu voler au-dessus du stade portant une bannière qui disait: « 2BN volé. #GlazersOut« .

Ce jeu a culminé avant le coup d’envoi Tbf #GlazersOutpic.twitter.com/9DXaNIBtC7 – Breezy Montana 🔰 (@JustTooBreezy) 25 avril 2021

Joel Glazer, l’un des coprésidents de Manchester United, a présenté des excuses rampantes aux fans en colère du club à la suite de la débâcle désastreuse de la Super League, mais son frère Avram Glazer aurait refusé de prononcer des mots de conciliation à la suite de cette décision. – qui a semblé hâter le départ d’une autre figure impopulaire à Old Trafford, le vice-président exécutif Ed Woodward.

Mais les fans de United ne veulent clairement pas que le changement radical s’arrête là.

Le message est fort et clair et doit être cohérent, les vitriers ne sont pas les bienvenus. #GlazersOut – Paul Davies (@ parallel69_paul) 25 avril 2021

Et ils voient qu’ils ne veulent pas vendre. L’audace absolue. Pas de honte.#GlazersOut – Aaru🔰 (@AarUTD) 25 avril 2021

Je dois être honnête, n’obtiens pas vraiment les bannières d’avion. Protestations absolument – un grand nombre pour démontrer à quel point nous nous soucions, mais un avion dérive juste pendant 5 minutes dans le ciel et personne ne le voit vraiment – Nom ennuyeux (@GiantHaystaccs) 25 avril 2021

« Le message est fort et clair et doit être cohérent, les vitriers ne sont pas les bienvenus», a écrit un fan en réponse.

Un autre a écrit que la propriété du club a « pas de honte« face au mécontentement extrême des supporters ».Et ils voient qu’ils ne veulent pas vendre. L’audace absolue», ont-ils ajouté.

Un autre, cependant, n’était pas tout à fait en faveur de la bannière, suggérant que les manifestations de ce type ne représenteront même pas un échec sur le radar de la famille milliardaire Glazer.

« Je dois être honnête, n’obtiens pas vraiment les bannières d’avion,« ils ont écrit en ligne. »Protestations absolument – un grand nombre pour démontrer à quel point nous nous soucions, mais un avion dérive juste pendant 5 minutes dans le ciel et personne ne le voit vraiment. «

Quelle que soit la méthode utilisée pour faire connaître leurs sentiments, il est clair pour les supporters que Manchester est tout sauf uni aujourd’hui.