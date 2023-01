2 milliards de personnes vont voyager en Chine "Grande Migration" Au cours des 40 prochains jours

La Chine a marqué samedi le premier jour de “chun yun”, la période de 40 jours de voyage du Nouvel An lunaire connue avant la pandémie comme la plus grande migration annuelle de personnes au monde, se préparant à une énorme augmentation du nombre de voyageurs et à la propagation de COVID-19 infections.

Ce jour férié du Nouvel An lunaire, qui commence officiellement le 21 janvier, sera le premier depuis 2020 sans restrictions de voyage intérieur.

Au cours du mois dernier, la Chine a vu le démantèlement dramatique de son régime “zéro-COVID” à la suite de manifestations historiques contre une politique qui comprenait des tests fréquents, des restrictions de mouvement, des fermetures massives et de lourds dommages à la deuxième économie mondiale.

Les investisseurs espèrent que la réouverture finira par revigorer une économie de 17 000 milliards de dollars qui connaît sa plus faible croissance depuis près d’un demi-siècle.

Mais les changements brusques ont exposé pour la première fois une grande partie des 1,4 milliard d’habitants de la Chine au virus, déclenchant une vague d’infections qui submerge certains hôpitaux, vidant les étagères des pharmacies de médicaments et provoquant la formation de longues files d’attente dans les crématoriums.

Le ministère chinois des Transports a déclaré vendredi qu’il s’attend à ce que plus de 2 milliards de passagers effectuent des voyages au cours des 40 prochains jours, soit une augmentation de 99,5 % en glissement annuel et atteignant 70,3 % du nombre de voyages en 2019.

La réaction à cette nouvelle en ligne a été mitigée, certains commentaires saluant la liberté de retourner dans leur ville natale et de célébrer le Nouvel An lunaire en famille pour la première fois depuis des années.

Beaucoup d’autres, cependant, ont déclaré qu’ils ne voyageraient pas cette année, craignant d’infecter des parents âgés, un thème commun.

“Je n’ose pas retourner dans ma ville natale, de peur de ramener le poison”, a déclaré l’un de ces commentaires sur le Twitter de Weibo.

On craint que la grande migration des travailleurs des villes vers leur ville natale ne provoque une augmentation des infections dans les petites villes et les zones rurales moins bien équipées en lits de soins intensifs et en ventilateurs pour y faire face.

Julian Evans-Pritchard, économiste principal pour la Chine chez Capital Economics, a reconnu ce risque dans une note de vendredi, mais a poursuivi en disant que “dans les grandes villes qui constituent une grande partie de l’économie chinoise, il semble que le pire soit passé”.

Ernan Cui, analyste chez Gavekal Dragonomics à Pékin, a cité plusieurs enquêtes en ligne comme indiquant que la vague actuelle d’infections a peut-être déjà atteint un pic dans la plupart des régions, notant qu’il n’y avait “pas beaucoup de différence entre les zones urbaines et rurales”.

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES

Dimanche marque la réouverture de la frontière de la Chine avec Hong Kong et la fin de l’exigence de quarantaine imposée par la Chine aux voyageurs internationaux entrants. Cela a effectivement ouvert la porte à de nombreux Chinois pour voyager à l’étranger pour la première fois depuis la fermeture des frontières il y a près de trois ans, sans craindre de devoir se mettre en quarantaine à leur retour.

Plus d’une douzaine de pays exigent désormais des tests COVID des voyageurs chinois, car l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les données officielles sur le virus de la Chine sous-estimaient l’étendue réelle de son épidémie.

Les responsables chinois et les médias d’État ont défendu la gestion de l’épidémie, minimisant la gravité de la flambée et dénonçant les exigences de voyage à l’étranger pour ses résidents.

Samedi à Hong Kong, les personnes qui avaient pris rendez-vous ont dû faire la queue pendant environ 90 minutes dans un centre pour les tests PCR nécessaires pour se rendre dans des pays dont la Chine continentale.

TRAITEMENT AU PREMIER PLAN

Pendant une grande partie de la pandémie, la Chine a investi des ressources dans un vaste programme de tests PCR pour suivre et retracer les cas de COVID-19, mais l’accent est maintenant mis sur les vaccins et le traitement.

À Shanghai, par exemple, le gouvernement de la ville a annoncé vendredi la fin des tests PCR gratuits pour les résidents à partir du 8 janvier.

Une circulaire publiée samedi par quatre ministères du gouvernement a signalé une réaffectation des ressources financières au traitement, décrivant un plan pour les finances publiques visant à subventionner 60% des coûts de traitement jusqu’au 31 mars.

Pendant ce temps, des sources ont déclaré à Reuters que la Chine était en pourparlers avec Pfizer Inc pour obtenir une licence qui permettra aux fabricants de médicaments nationaux de fabriquer et de distribuer une version générique du médicament antiviral COVID-19 de la société américaine Paxlovid en Chine.

De nombreux Chinois ont tenté d’acheter le médicament à l’étranger et de le faire expédier en Chine.

Sur le front des vaccins, la société chinoise CanSino Biologics Inc a annoncé qu’elle avait commencé la production d’essais pour son vaccin de rappel d’ARNm COVID-19, connu sous le nom de CS-2034.

La Chine s’est appuyée sur neuf vaccins COVID développés au niveau national dont l’utilisation est approuvée, y compris des vaccins inactivés, mais aucun n’a été adapté pour cibler la variante hautement transmissible d’Omicron et ses ramifications actuellement en circulation.

Le taux de vaccination global dans le pays est supérieur à 90 %, mais le taux pour les adultes qui ont reçu des rappels tombe à 57,9 % et à 42,3 % pour les personnes âgées de 80 ans et plus, selon les données gouvernementales publiées le mois dernier.

La Chine a signalé vendredi trois nouveaux décès par COVID sur le continent, portant son nombre officiel de décès par virus à 5 267, l’un des plus bas au monde. Les experts internationaux de la santé estiment que la définition étroite de Pékin des décès par COVID ne reflète pas un véritable décompte, et certains prédisent plus d’un million de décès cette année.

