2 militaires canadiens portés disparus après un accident d’hélicoptère

L’Aviation royale canadienne est à la recherche de deux membres portés disparus à la suite de l’écrasement d’un hélicoptère militaire opérant dans l’est de l’Ontario tôt mardi matin.

Le ministère de la Défense nationale a déclaré mardi que quatre membres de l’Aviation royale canadienne se trouvaient à bord d’un hélicoptère CH-147 Chinook lorsque l’accident s’est produit après minuit près de la rivière des Outaouais près de Petawawa, en Ontario, à environ 99 milles au nord-ouest de la capitale du Canada, Ottawa.

Le ministère a déclaré qu’ils étaient à bord dans le cadre d’un vol d’entraînement.

Deux membres de l’équipage ont été retrouvés par les premiers intervenants et emmenés dans un hôpital de Pembroke, mais les deux autres sont toujours portés disparus.

Le ministère a indiqué qu’environ 50 membres des Forces armées canadiennes sont à la recherche des deux hommes à terre et dans l’eau, aidés par une unité maritime de la Police provinciale de l’Ontario, les services d’incendie de Petawawa et de Pembroke et plusieurs avions de sauvetage militaires.

Le ministère demande aux plaisanciers d’éviter la zone près de la base militaire de la Garnison Petawawa afin de permettre les efforts de recherche et d’assurer l’intégrité de la scène de l’accident.