2 migrants retrouvés tués par balle dans une voiture dans le sud du Mexique

Un responsable de l’application des lois dans l’État du Chiapas, dans le sud du pays, a déclaré que les deux migrants avaient été retrouvés morts dans une voiture qui les emmenait à Tapachula depuis une zone proche de la rivière Suchiate, qui sépare le Mexique et le Guatemala.

Les trafiquants de migrants au Mexique doivent souvent verser de l’argent de protection aux cartels de la drogue pour faire passer clandestinement des personnes sur leur territoire. Il y a également eu des attaques contre des passeurs par des policiers voyous et des passeurs rivaux.

Un trafiquant de migrants, deux Mexicains et une personne non identifiée figuraient également parmi les morts. Les gens ont été abattus et leurs corps brûlés. Le motif des meurtres reste flou.