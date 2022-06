2 membres du Congrès du GOP dans le Mississippi risquent la défaite au second tour

MAGEE, Miss. (AP) – Les ruissellements primaires du Congrès avec les titulaires sont rares dans le Mississippi. Cette année, deux des représentants républicains de l’État se battent pour conserver leur emploi dans les ruissellements contre les challengers de leur propre parti.

Le représentant américain Steven Palazzo brigue un septième mandat et a été considéré comme vulnérable après avoir été accusé dans un rapport d’éthique du Congrès de 2021 d’avoir abusé de son bureau en dépensant des fonds de campagne.

Le représentant américain Michael Guest brigue un troisième mandat. Il a voté pour créer une commission indépendante pour enquêter sur l’émeute au Capitole américain le 6 janvier 2021 et a été contraint à un second tour au milieu des critiques selon lesquelles il était déloyal envers l’ancien président Donald Trump.

Palazzo et Guest n’ont pas réussi à franchir le seuil des 50 % pour remporter la victoire lors de leurs primaires du 7 juin. Mardi, Palazzo affrontera Mike Ezell, le shérif d’un comté côtier, tandis que Guest affrontera Michael Cassidy, un ancien pilote de chasse de la Marine.

L’Associated Press a recherché des archives d’État remontant à 1952 et a découvert qu’aucun représentant américain du Mississippi n’avait participé à un second tour du parti au cours de ces 70 années.

Les deux autres membres du Congrès du Mississippi, le démocrate Bennie Thompson et le républicain Trent Kelly, ont facilement remporté leurs primaires ce mois-ci.

Guest représente le 3e district du Congrès du Mississippi, qui comprend des parties de Jackson et de sa banlieue, englobant la zone où Guest était procureur de district avant d’être élu au Congrès. Le district compte également de petites villes, des usines de transformation de volaille et des installations militaires, dont une où Cassidy forme toujours des pilotes.

Guest a reçu 47,5% contre 47% pour Cassidy le 7 juin dans une course avec trois candidats. Guest et Cassidy ont fait campagne séparément la semaine dernière dans la petite ville de Magee, dans un comté où Guest s’est légèrement mieux comporté que Cassidy au premier tour de scrutin.

Guest appelle son challenger un “carpetbagger” parce que Cassidy a déménagé au Mississippi depuis la côte Est et ne s’est inscrit pour voter ici qu’en 2021. Cassidy reconnaît le moment de son inscription, affirmant qu’il est resté électeur dans un État tout en étant transféré dans d’autres.

Cassidy accuse Guest d’avoir trahi Trump en se joignant aux démocrates et à 34 autres républicains pour soutenir la création d’une commission bipartite sur l’attaque du 6 janvier.

Quelques semaines après l’échec de cette proposition au Sénat américain, Guest faisait partie des 190 républicains qui s’opposaient à la création du comité de la Chambre qui a passé des mois à enquêter sur l’insurrection et a récemment lancé des audiences télévisées. Lui et Palazzo faisaient partie des républicains de la Chambre qui se sont opposés à la certification des résultats des élections de certains États qui ont opté pour le démocrate Joe Biden lors de la course présidentielle de 2020.

Cassidy dit dans des discours de campagne que Guest n’a rien fait pour arrêter “la persécution des prisonniers politiques du 6 janvier”. Lors d’un dîner au Jose’s Restaurant & Grill à Magee, Cassidy a critiqué la commission que l’invité a voté pour soutenir.

“Il était dit … dans le projet de loi que tous ceux qui étaient là-haut ce jour-là étaient des terroristes nationaux”, a déclaré Cassidy.

Guest rejette toute idée qu’il a été déloyal envers Trump.

“Ils ne veulent pas parler de notre record de vote de 95% avec Donald Trump que nous étions coprésidents de sa campagne de réélection du Mississippi, que nous avons voté deux fois contre la destitution et que nous nous sommes en fait prononcés contre cela”, a déclaré Guest à un déjeuner foule le lendemain à un mile de distance au Zip’s Cafe.

Le vainqueur du second tour entre Guest et Cassidy affrontera Shuwaski Young en novembre. Young a travaillé au département américain de la Sécurité intérieure pendant la présidence de Barack Obama.

Palazzo représente le 4e district du Congrès du sud-est du Mississippi, qui comprend les villes de Biloxi et Hattiesburg. L’économie du district repose fortement sur l’armée et la construction navale.

Palazzo a servi dans le Corps des Marines et la Garde nationale du Mississippi. Il était à l’Assemblée législative de l’État avant de renverser un membre du Congrès démocrate de longue date lors de la vague du Tea Party de 2010.

En 2021, un rapport du Bureau de l’éthique du Congrès a trouvé “des raisons substantielles de croire” que Palazzo a abusé de son bureau en dépensant des fonds de campagne, en faisant des faveurs à son frère et en enrôlant du personnel pour des courses politiques et personnelles. Sa porte-parole de l’époque, Colleen Kennedy, a déclaré que l’enquête était basée sur de “fausses allégations” politiquement motivées.

Lors de la primaire, Palazzo a obtenu 31,5% des voix contre 25% pour Ezell dans une course avec sept candidats.

Ezell a déclaré que Palazzo était inefficace pour représenter le sud du Mississippi, et il a critiqué Palazzo pour le vote par procuration – la pratique de ne pas se présenter en personne pour voter à la Chambre mais de permettre à un autre membre de voter à sa place.

En novembre, le vainqueur du second tour entre Palazzo et Ezell affrontera le démocrate Johnny L. DuPree, un ancien maire de Hattiesburg qui était le candidat démocrate de 2011 au poste de gouverneur, et le libertaire Alden Patrick Johnson.

Emily Wagster Pettus, Associated Press