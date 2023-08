2 marins de la marine américaine accusés d’avoir fourni des informations militaires sensibles à la Chine

SAN DIEGO (AP) – Deux marins de la marine américaine ont été accusés jeudi d’avoir fourni des informations militaires sensibles à la Chine – y compris des détails sur des exercices en temps de guerre, des opérations navales et du matériel technique critique.

Les deux marins, tous deux basés en Californie, ont été accusés de manœuvres similaires pour fournir des renseignements sensibles aux Chinois. Mais il s’agissait de cas distincts, et il n’était pas clair si les deux étaient courtisés ou payés par le même officier du renseignement chinois dans le cadre d’un programme plus vaste. Les responsables fédéraux lors d’une conférence de presse à San Diego ont refusé de préciser si les marins étaient au courant des actions des autres.

Les deux hommes ont plaidé non coupable devant les tribunaux fédéraux de San Diego et de Los Angeles. Ils ont reçu l’ordre d’être détenus jusqu’à leurs audiences de détention, qui auront lieu le 8 août dans ces mêmes villes.

Les responsables américains expriment depuis des années leur inquiétude face à la menace d’espionnage que représente le gouvernement chinois, intentant ces dernières années des poursuites pénales contre des agents du renseignement de Pékin qui ont volé des informations gouvernementales et commerciales sensibles, notamment par le biais de piratages illégaux.

La paire d’affaires fait également suite à une autre poursuite pour menace d’initié liée à l’armée américaine, le ministère de la Justice ayant arrêté en avril un garde national de l’air du Massachusetts accusé d’avoir divulgué des documents militaires classifiés sur la guerre de la Russie en Ukraine et d’autres informations sensibles sur la sécurité nationale. sujets sur Discord, une plate-forme de médias sociaux populaire auprès des personnes jouant à des jeux en ligne.

Des responsables américains ont déclaré que ces cas illustraient l’impudence de la Chine en essayant d’obtenir un aperçu des opérations militaires américaines.

« Grâce aux crimes présumés commis par ces accusés, des informations militaires sensibles se sont retrouvées entre les mains de la République populaire de Chine », a déclaré le procureur américain Randy Grossman du district sud de la Californie. Il a ajouté que les accusations démontrent la « détermination du gouvernement chinois à obtenir des informations essentielles à notre défense nationale par tous les moyens, afin qu’elles puissent être utilisées à leur avantage ».

Jinchao Wei, un marin de 22 ans affecté à l’USS Essex basé à San Diego, a été arrêté mercredi alors qu’il montait à bord du navire. Il est accusé d’avoir transmis des informations détaillées sur les systèmes d’armes et les avions à bord de l’Essex et d’autres navires d’assaut amphibies qui agissent comme de petits porte-avions.

Les procureurs ont déclaré que Wei, qui est né en Chine, avait été approché par un officier du renseignement chinois en février 2022 alors qu’il postulait pour devenir citoyen américain naturalisé, et a admis à l’officier qu’il savait que l’arrangement pourrait affecter sa demande. Même ainsi, à la demande de l’officier, Wei a fourni des photographies et des vidéos de navires de la Marine, y compris l’USS Essex, qui peut transporter un éventail d’hélicoptères, dont le MV-22 Ospreys, selon un acte d’accusation non scellé jeudi.

L’acte d’accusation allègue que Wei a inclus jusqu’à 50 manuels contenant des données techniques et mécaniques sur les navires de la Marine ainsi que des détails sur le nombre et la formation des Marines lors d’un exercice à venir.

Wei a continué à envoyer des informations militaires américaines sensibles à plusieurs reprises au cours d’une année et a même été félicité par l’officier chinois une fois que Wei est devenu citoyen américain, a déclaré Grossman. Il a ajouté que Wei « avait choisi de tourner le dos à son pays nouvellement adopté » par cupidité.

Le ministère de la Justice a accusé Wei en vertu d’une loi sur l’espionnage rarement utilisée qui érige en crime le fait de recueillir ou de fournir des informations pour aider un gouvernement étranger.

Après avoir plaidé non coupable à San Diego, Wei s’est vu attribuer un nouveau défenseur public qui a refusé de commenter après l’audience. Wei n’a visiblement pas réagi lorsqu’il a lu les accusations.

L’assistant du procureur américain Fred Sheppard a déclaré au juge que Wei avait transmis des informations aux services de renseignement chinois il y a à peine deux jours. Il a dit que Wei, qui s’appelait également Patrick Wei, avait dit à un autre marin en février 2022 qu’il était « recruté pour ce qui est de toute évidence de l’espionnage (explétif) ».

Sheppard a déclaré que Wei avait gagné entre 10 000 et 15 000 dollars l’année dernière grâce à l’arrangement avec l’officier chinois anonyme. S’il est reconnu coupable, il risque la prison à vie.

L’officier a ordonné à Wei de ne pas discuter de leur relation, de partager des informations sensibles et de détruire les preuves pour les aider à couvrir leurs traces, ont déclaré des responsables.

Le ministère de la Justice a également accusé le marin Wenheng Zhao, 26 ans, basé à la base navale du comté de Ventura, au nord de San Diego, d’avoir comploté pour collecter près de 15 000 dollars de pots-de-vin auprès d’un officier du renseignement chinois en échange de plans d’exercices navals américains, d’ordres opérationnels et de photos et vidéos. des systèmes électriques dans les installations de la Marine entre août 2021 et au moins ce mois de mai.

Les informations comprenaient des plans opérationnels pour un exercice militaire américain à grande échelle dans la région indo-pacifique, qui détaillaient l’emplacement et le calendrier des mouvements des forces navales.

L’Associated Press n’a pas pu joindre un avocat pour Zhao, qui a plaidé non coupable à Los Angeles.

L’acte d’accusation allègue en outre que Zhao a photographié des schémas électriques et des plans pour un système radar stationné sur une base militaire américaine à Okinawa, au Japon.

Les procureurs disent que Zhao, qui s’appelait également Thomas Zhao, a également enregistré subrepticement des informations qu’il a transmises.

Il n’était pas clair si les responsables fédéraux examinaient d’autres marins américains et si l’enquête était en cours.

Au Pentagone, Brig. Le général Pat Ryder a déclaré aux journalistes : « Je pense que nous avons mis en place des politiques et des procédures claires en matière de sauvegarde et de protection des informations sensibles. Et donc si ces règles sont violées, des mesures appropriées seront prises. Il a refusé de discuter des détails des cas.

Le procureur américain Grossman a déclaré que les accusations reflètent le fait que la Chine « se démarque en termes de menace que son gouvernement représente pour les États-Unis. La Chine est sans égal dans son audace et l’étendue de ses efforts décriés pour renverser nos lois.

Il a ajouté que les États-Unis utiliseront « tous les outils de notre arsenal pour contrer la menace et dissuader la Chine et ceux qui ont violé l’État de droit et menacent notre sécurité nationale ».

Baldor a rapporté de Washington. L’écrivain d’Associated Press Eric Tucker à Washington a contribué.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’orthographe du nom du marin Wenheng Zhao.

Julie Watson et Lolita C. Baldor, The Associated Press