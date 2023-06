2 Marines en service actif plaident coupables aux accusations d’émeute du Capitole

Deux hommes qui étaient des membres actifs du Corps des Marines lorsqu’ils ont pris d’assaut le Capitole américain ont plaidé coupables lundi à des accusations criminelles liées à des émeutes.

Joshua Abate et Dodge Dale Hellonen devraient être condamnés en septembre par la juge de district américaine Ana Reyes. Les deux ont plaidé coupables à un chef d’accusation de défilé, de manifestation ou de piquetage dans un bâtiment du Capitole, selon un porte-parole du bureau du procureur américain du district de Columbia.

De nombreux émeutiers du Capitole sont des vétérans militaires, mais seuls quelques-uns servaient activement dans les forces armées lorsqu’ils ont rejoint l’attaque d’une foule le 6 janvier 2021.

Un troisième Marine en service actif, Micah Coomer, a également été accusé d’Abate et de Hellonen. Coomer a plaidé coupable à la même accusation de délit en mai et devrait être condamné par Reyes le 30 août.

Les trois hommes encourent une peine maximale de six mois d’emprisonnement.

Au 19 mai, les Marines étaient toujours en service. Aucune information supplémentaire n’était disponible lundi.

David Dischley, un avocat d’Abate, a refusé de commenter le plaidoyer de culpabilité de son client. Un défenseur public adjoint qui représente Hellonen n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant un commentaire.

Les autorités ont arrêté les trois hommes en janvier : Abate à Fort Meade, Maryland ; Coomer à Oceanside, Californie ; et Hellonen à Jacksonville, Caroline du Nord.

Des témoins stationnés avec Coomer à Marine Corps Base Quantico en Virginie et avec Hellonen à Camp Lejeune en Caroline du Nord les ont identifiés dans des vidéos de l’émeute du 6 janvier, selon le FBI. Un troisième témoin – également un Marine – a identifié Abate à partir d’images capturées à l’intérieur du Capitole, a déclaré le FBI.

Lors d’une audition en juin 2022 pour son habilitation de sécurité, Abate a déclaré que lui et deux « copains » avaient traversé le Capitole le 6 janvier « et essayé de ne pas être touché par des gaz lacrymogènes », selon un agent spécial du FBI.

« Abate a également admis qu’il avait entendu comment l’événement était décrit négativement et a décidé qu’il ne devrait dire à personne d’entrer dans le bâtiment du Capitole américain », a écrit l’agent dans un affidavit.

Après l’émeute, Coomer a posté des photos sur Instagram avec la légende « Heureux de faire (partie) de l’histoire ». Les angles des photos et la légende indiquaient qu’il était à l’intérieur du Capitole le 6 janvier, a déclaré le FBI. Le numéro de téléphone indiqué pour Coomer dans son dossier personnel militaire correspondait au compte Instagram.

Coomer s’est rendu à Washington le matin du 6 janvier depuis son poste militaire en Virginie. Il a assisté au rassemblement «Stop the Steal» du président Donald Trump avec Abate et Hellonen avant leur entrée au Capitole. À l’intérieur de la rotonde, ils ont placé un chapeau rouge « Make America Great Again » sur une statue avant de la prendre en photo, ont déclaré les procureurs. Les trois hommes ont passé près d’une heure à l’intérieur du Capitole avant de repartir.

Moins d’un mois après l’émeute, Coomer a déclaré à un autre utilisateur d’Instagram qu’il pensait que « tout dans ce pays est corrompu ».

« Honnêtement, nous avons besoin d’un nouveau redémarrage. J’attends le boogaloo », a-t-il écrit, selon le FBI.

Lorsque l’autre utilisateur a demandé ce que signifiait ce terme, Coomer a écrit : « Guerre civile 2 ».

Les partisans du mouvement « Boogaloo » utilisent le terme comme argot pour une seconde guerre civile ou un effondrement de la civilisation. Ils se présentent fréquemment aux manifestations armés de fusils et portant des chemises hawaïennes sous un gilet pare-balles.

Plus de 1 000 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux pour leur conduite au Capitole le 6 janvier. Environ 600 d’entre elles ont plaidé coupable, principalement pour des délits passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois ou d’un an.

___ L’écrivain Associated Press Lolita Baldor à Washington a contribué à ce rapport.

Michael Kunzelman, Associated Press