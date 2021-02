2 manifestants birmans tués par les tirs de la police, selon des rapports

MANDALAY, Myanmar (AP) – Deux manifestants anti-coup d’État au Myanmar ont été abattus samedi par la police anti-émeute qui a tiré à balles réelles, ont rapporté les médias locaux.

Les décès sont survenus à Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays. L’une des victimes a reçu une balle dans la tête et est décédée sur les lieux, selon Frontier Myanmar. Un autre a reçu une balle dans la poitrine et est mort en route vers l’hôpital.

Plusieurs autres blessures graves ont également été signalées. Les tirs ont eu lieu près du quai de Yadanabon, où des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc ont été utilisés sur des manifestants plus tôt dans la journée.

CECI EST UNE MISE À JOUR DE BREF. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

Samedi, les forces de sécurité du Myanmar ont intensifié leurs pressions contre les manifestants anti-coup d’État, utilisant des canons à eau, des gaz lacrymogènes, des lance-pierres et des balles en caoutchouc contre les manifestants et les dockers en grève à Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays.

Au moins cinq personnes ont été blessées par des balles en caoutchouc et ont dû être emportées dans des ambulances, selon un journaliste de l’Associated Press qui a été témoin des violences.

Quelque 500 policiers et soldats sont descendus sur la zone près du quai de Yadanabon à Mandalay après que les dockers aient rejoint le mouvement national de désobéissance civile, refusant de travailler jusqu’à ce que la junte militaire qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État du 1er février rétablisse le gouvernement démocratiquement élu.

Les manifestants et les habitants ont été contraints de fuir le quartier au milieu de la violence, alors que les forces de sécurité les poursuivaient.

Des bruits ressemblant à des coups de feu ont été signalés, mais il n’était pas immédiatement clair s’il s’agissait de cartouches de gaz lacrymogène ou de balles réelles. Un groupe de journalistes a été contraint de fuir après avoir été touché par des gaz lacrymogènes et des projectiles de fronde.

Plus tôt dans la semaine à Mandalay, les forces de sécurité ont réprimé de la même manière les cheminots de l’État après avoir rejoint le mouvement de désobéissance civile.

Moins d’une heure après le début du couvre-feu de 20 heures mercredi, des coups de feu ont été entendus alors que plus de deux douzaines de policiers avec des boucliers et des casques défilaient devant les logements des cheminots. De nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des éclairs de museau lorsque des coups de feu ont été entendus, et certains policiers ont tiré des frondes et lancé des pierres sur les bâtiments. On pouvait entendre des chants de marche «gauche, droite, gauche, droite» ainsi que des cris «tirer, tirer».

Samedi également, des manifestants anti-coup d’État dans les deux plus grandes villes du Myanmar ont rendu hommage à une jeune femme décédée un jour plus tôt après avoir été abattue par la police lors d’un rassemblement contre la prise de contrôle militaire.

Un mémorial impromptu créé sous une chaussée surélevée à Yangon a attiré environ 1 000 manifestants. Une couronne de fleurs jaune vif a été accrochée sous une photographie de Mya Thwet Thwet Khine, qui a été abattue dans la capitale, Naypyitaw, le 9 février, deux jours avant son 20e anniversaire.

Sa mort vendredi, annoncée par sa famille, a été la première mort confirmée parmi des milliers de manifestants qui ont affronté les forces de sécurité depuis que le haut commandant militaire Min Aung Hlaing a pris le pouvoir lors du coup d’État.

Les manifestants au mémorial ont scandé et brandi des pancartes indiquant «Mettre fin à la dictature au Myanmar» et «On se souviendra de Mya Thwet Thwet Khine». Les supporters ont également posé des roses et des pétales de rose sur des images de la femme.

La vidéo du jour où elle a été abattue la montre en train de s’abriter des canons à eau et de tomber soudainement au sol après qu’une balle a pénétré dans le casque de moto qu’elle portait. Elle était sous assistance respiratoire dans un hôpital depuis plus d’une semaine avec ce que les médecins ont dit qu’il n’y avait aucune chance de guérison.

Vendredi, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a présenté les condoléances de son gouvernement et a réitéré les appels à l’armée pour qu’elle s’abstienne de toute violence contre des manifestants pacifiques.

Samedi à Mandalay, une manifestation menée par des étudiants en médecine a attiré plus de 1 000 personnes, dont beaucoup portaient également des fleurs et des images de Mya Thwet Thwet Khine.

D’autres tenaient des pancartes disant «CDM», faisant référence au mouvement national de désobéissance civile qui a encouragé les médecins, les ingénieurs et d’autres à protester contre le coup d’État en refusant de travailler.

Dans tout le pays, les manifestations n’ont montré aucun signe de ralentissement malgré les récentes répressions du gouvernement militaire – y compris une sixième nuit consécutive au cours de laquelle Internet a été coupé pendant de nombreuses heures.

Les manifestants se sont également rassemblés ailleurs à Yangon, scandant et tenant des pancartes et des images de la lauréate du prix Nobel Aung San Suu Kyi, dont le gouvernement démocratiquement élu a été renversé.

Des images aériennes prises vendredi ont montré des rues de Yangon peintes avec les mots «La dictature militaire doit tomber» en birman, et «Nous voulons la démocratie» et «Libérez nos dirigeants» en anglais.

Jusqu’à présent, les forces de sécurité ont été relativement restreintes face aux manifestants à Yangon, mais semblent durcir leur position dans les zones où la présence médiatique est moins importante.

Vendredi, la police a utilisé la force pour une deuxième journée consécutive pour arrêter des manifestants à Myitkyina, la capitale de l’État éloigné de Kachin, au nord du pays. La minorité ethnique Kachin est depuis longtemps en conflit avec le gouvernement central et il y a une lutte armée intermittente contre l’armée depuis des décennies.

La junte a pris le pouvoir après avoir arrêté Suu Kyi et empêché le Parlement de se réunir, affirmant que les élections de novembre avaient été entachées d’irrégularités de vote. Le résultat des élections, dans lequel le parti de Suu Kyi a gagné par un glissement de terrain, a été confirmé par une commission électorale qui a depuis été remplacée par l’armée. La junte dit qu’elle tiendra de nouvelles élections dans un an.

Les gouvernements américain, britannique et canadien ont imposé des sanctions aux nouveaux chefs militaires, et eux-mêmes et d’autres nations ont appelé au rétablissement de l’administration de Suu Kyi.

Le coup d’État a été un revers majeur dans la transition démocratique du Myanmar après 50 ans de régime militaire. Suu Kyi est arrivée au pouvoir après que son parti de la Ligue nationale pour la démocratie ait remporté les élections de 2015, mais les généraux ont conservé un pouvoir substantiel en vertu de la constitution, qui a été adoptée sous un régime militaire.