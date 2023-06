2 mamans réfléchissent à la façon dont elles ont vaincu le cancer – NBC Los Angeles

À l’occasion de la Journée nationale des survivants du cancer, deux femmes qui ont surmonté cette maladie difficile partagent la véritable raison de leur guérison.

Pour Teresa Giannelli, deux fois survivante du cancer, une visite chez un chiropraticien lui a sauvé la vie, car elle dit qu’elle n’aurait jamais imaginé que la maladie entrerait dans sa vie plus d’une fois.

Giannelli, 60 ans, a survécu à un cancer de la thyroïde grâce à une détection et un traitement rapides, mais alors qu’elle était en rémission depuis plus de 3 ans, une visite chez le chiropraticien lui a donné un diagnostic inattendu.

« Après avoir rendu visite au chiropraticien, le médecin a fait quelques examens et m’a dit que j’avais un myélome multiple », explique Giannelli. « Je n’avais jamais entendu ce mot de toute ma vie. »

Giannelli dit qu’à l’époque, elle ne pouvait pas comprendre comment un chiropraticien lui donnait une telle nouvelle, un médecin qui n’est pas spécialisé dans le cancer.

« Les médecins ne m’ont pas donné d’explication, j’ai lutté contre le cancer une fois, et cette deuxième fois, ce n’était même pas lié à la thyroïde », a-t-elle déclaré. « Ils me disaient juste, ‘Tu n’as pas de chance' ».

Le myélome multiple est connu pour affecter la moelle osseuse, affaiblir les os, les reins et endommager d’autres organes.

« La première chose à laquelle j’ai pensé au moment du diagnostic, ce sont mes enfants, juste eux », a déclaré Giannelli.

Sa fille, Andrea Aellos, explique comment une situation complexe comme celle-ci l’a fait mûrir à un très jeune âge et lui a appris la valeur de vivre la vie, tous les jours.

« Toute ma vie est passée au second plan, ma vie personnelle, mes cours, mon travail, tout », dit-elle. « Ma priorité était ma mère, elle était la seule chose qui comptait pour moi. »

Aellos se souvient avoir coupé ses cheveux au-dessus de ses épaules une fois que sa mère s’est rasée les cheveux à cause de la chimiothérapie comme acte de soutien.

« Je me suis coupé les cheveux sans trop y penser », « Je trouvais que ma mère était belle avec la tête rasée, j’avais prévu de me raser aussi mais elle ne m’a pas laissé faire », a-t-elle déclaré.

Giannelli dit qu’elle est reconnaissante à sa fille d’avoir eu le courage de l’aider dans ses pires moments. Grâce à sa force, elle a vaincu le cancer pour la deuxième fois et aujourd’hui, elle se concentre uniquement sur la vie au jour le jour.

La liste des pénuries de médicaments de la FDA comprend désormais les médicaments de chimiothérapie courants, le cisplatine, le méthotrexate et le Pluvicto, utilisés pour traiter le cancer avancé de la prostate.

LA FORCE DE LA FAMILLE

Une autre survivante du cancer, Silvia Trevisiol, 46 ans, se souvient des moments où elle a reçu un diagnostic de cancer de deuxième stade du lymphome hodgkinien. À l’époque, sa fille de 13 ans lui a dit qu’elle n’allait pas laisser sa mère porter des bandanas chaque fois qu’elle perdait ses cheveux, alors elle lui a demandé de porter des perruques à la place. « Je ne voulais pas que les gens se sentent désolés pour moi, alors c’est ce que j’ai fait, je disais simplement aux gens que j’avais un nouveau look », dit Trevisiol.

Elle se souvient à quel point elle se sentait frustrée parce qu’elle ne pouvait pas contrôler la situation. Trevisiol dit qu’elle a dû passer d’une personne très impatiente à laisser la vie décider pour elle.

« Ma fille était ma force, je couchais avec elle, d’une manière ou d’une autre j’ai trouvé du réconfort et de l’espoir, elle m’a rendu plus fort », a déclaré Trevisiol.

Selon Trevisiol, outre son diagnostic, elle a également fait face à l’anxiété, mais cela n’a pas duré longtemps car sa fille était toujours à ses côtés, lui rappelant de continuer à se battre.

« Ma fille Sabrina m’a dit: » Je ne te comprends pas, tu ne peux pas être allongé sur le canapé comme ça s’il y a des gens qui meurent réellement « , a-t-elle dit. » Je jure, je ne pouvais pas croire qu’un 12- fille d’un an me donnait une telle leçon.

Trevisiol dit qu’après son diagnostic, elle a essayé de continuer sa vie comme d’habitude mais la peur était toujours présente.

« Certains jours, je dormais dans mon placard en priant, me cachant de la peur de ne pas savoir ce qui allait se passer », a-t-elle déclaré.

Après six mois de traitement, elle n’avait plus de cancer. Maintenant, elle essaie de tirer le meilleur parti de cette expérience et dit que ce sont les petits moments qui la font se sentir vivante.

« Peu importe à quoi ressemblent vos cheveux, ou votre corps, ou les choses matérielles que vous possédez… en fin de compte, rien de tout cela n’a d’importance. »

En plus d’avoir ses enfants proches, Trevisiol dit qu’il était essentiel pour son rétablissement d’avoir la compagnie de son mari, lui donnant la force et la motivation pour continuer.

Selon une étude du Fred Hutchinson Cancer Research Center, une femme est six fois plus susceptible qu’un homme de se séparer ou de divorcer peu de temps après avoir reçu un diagnostic de cancer. Cette étude a examiné le rôle que joue le sexe dans ce que l’on appelle «l’abandon du partenaire» et a constaté que plus le mariage était long, plus il était susceptible de rester intact.

Ces deux femmes s’accordent à dire que « vivre un jour à la fois » et leurs familles sont les plus importants. Selon eux, la famille sera toujours là dans les moments les plus difficiles, quand on en a le plus besoin.