2 L’évêque Lamor Whitehead soupçonne un vol qualifié en garde à vue

Mercredi, le département de police de New York a annoncé que deux suspects étaient en détention en lien avec le vol à la caméra de l’homme assiégé du créateur de vêtements, l’évêque Lamor Whitehead de l’église Leaders of Tomorrow International Ministries de Brooklyn.

Selon ABC 7Juwan Anderson, 23 ans, et Say-Quan Pollack, 23 ans, ont tous deux été arrêtés pour complot de vol fédéral et arme à feu.

“Comme allégué, les accusés ont introduit des armes à feu dans un lieu de culte, volant deux membres du clergé et terrifiant la congrégation dans le processus”, a déclaré le procureur américain Breon Peace dans un communiqué.

Après l’annonce, Whitehead a déclaré aux journalistes qu’il était soulagé que la police ait des suspects en garde à vue. Se sentant apparemment justifié par la nouvelle, il a également profité de l’occasion pour s’adresser à des personnes qui ne pensent pas trop à lui en raison de sa réputation d’escroc.

“J’espère que cela clarifie beaucoup de choses avec mon nom dans la mesure où, vous savez, le monde croit que je suis un méchant au lieu d’une victime, et ça fait mal”, a déclaré Whitehead.

Note de côté Je vais juste aller de l’avant et souligner que si Whitehead essaie d’esquiver les perceptions qu’il est un “méchant”, son utilisation flagrante d’insultes fatphobes et d’insultes homophobes n’aide pas sa cause.

Inspecteur du NYPD Nicholas Fiore fait référence aux hommes présumé avoir commis le vol viral en tant qu ‘«équipe de voleurs très, très violents».

« Sans égard pour personne d’autre, au milieu de la masse, tenant un enfant sous la menace d’une arme, c’est un vol assez grossier », a déclaré Fiore, ajoutant que c’est devenu une affaire fédérale en vertu de la loi Hobbs parce que, s’ils sont reconnus coupables, les suspects seront « obtenez un minimum de 10 ans sur un vol avec une arme à feu.

Anderson et Pollack ont ​​tous deux plaidé non coupables des accusations. Pendant ce temps, un troisième suspect est toujours recherché par la police et les bijoux d’un million de dollars qui ont été volés à Whitehead n’ont toujours pas été récupérés. Donc, cette histoire n’est certainement pas terminée. Il se déroule toujours et avec un personnage comme Whitehead au centre de cette saga, nous pouvons au moins compter sur le fait qu’il ne sera pas ennuyeux.

En fait, il est allé en direct sur Instagram pour offrir une mise à jour sur les arrestations.